Il Napoli incontra i tifosi a Dimaro | ?Manolas | Insigne e Mertens live

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “Icardi? Mi è bastato incontrare Wanda una volta. Su James Rodriguez dico…” : De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: no ad Icardi e Wanda Nara, sì a James Rodriguez per sognare lo scudetto Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in merito al Calciomercato del Napoli. Tanti nomi gravitano intorno agli azzurri che, dal canto loro, sembrano intenzionati a ridurre il gap con la Juventus. Spada/LaPresse De Laurentiis ha bocciato ...

Icardi al Napoli - De Laurentiis : “Non ho intenzione di incontrare Wanda Nara” : De Laurentiis affronta i temi di mercato del Napoli: “Icardi non è una necessità. James? Richieste ingiuste del Real Madrid”.“powered by Goal”Aurelio De Laurentiis diventa protagonista nel ritiro di Dimaro del Napoli, dove i giocatori hanno iniziato ad allenarsi agli ordini di Carlo Ancelotti. Il presidente del club partenopeo, da pochi giorni al seguito della squadra in Trentino, è tornato a parlare nuovamente dei temi di ...

Calciomercato Napoli - accelerata per James Rodriguez : Giuntoli a Madrid per incontrare Mendes : Il direttore sportivo del Napoli è volato in Spagna per incontrare il procuratore di James Rodriguez e accelerare l’operazione Il Napoli non molla la pista James Rodriguez, obiettivo principale del mercato azzurro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il direttore sportivo Giuntoli è volato nella giornata di oggi a Madrid per incontrare Jorge Mendes, procuratore del giocatore colombiano. Un blitz vero e proprio quello del ds ...

Gazzetta : Mercoledì Fiorentina e Napoli si incontrano per Veretout : Dopo aver chiuso per Manolas il Napoli passa alla trattativa per Veretout. C’è già un appuntamento in programma Mercoledì secondo la Gazzetta dello Sport. C’è anche il Milan sul calciatore francese, ma Veretout ha già espresso la sua preferenza per il club partenopeo, a maggior ragione dopo l’esclusione dei rossoneri dall’Europa League. Anche la Fiorentina preferisce imbastire la trattativa con il Napoli perché Montella ...

Whirlpool - Di Maio incontra azienda e sindacati : “Avute conferme importanti”. Società : “Non chiudiamo Napoli” : Un incontro interlocutorio ma “positivo”, come ha dichiarato l’azienda, quello che si è tenuto nella mattinata di martedì tra il presidente di Whirlpool Emea, Gilles Morel, l’ad dell’azienda, Luigi La Morgia, e il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, per scongiurare la chiusura dello stabilimento campano e salvaguardare i posti di lavoro dei suoi 430 operai. Un incontro dopo il quale la multinazionale ha ...

Whirlpool - Di Maio incontra azienda e sindacati : “Avute conferme importanti”. Azienda : “Non chiudiamo Napoli” : Un incontro interlocutorio ma “positivo”, come ha dichiarato l’Azienda, quello che si è tenuto nella mattinata di martedì tra il presidente di Whirlpool Emea, Gilles Morel, l’ad dell’Azienda, Luigi La Morgia, e il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, per scongiurare la chiusura dello stabilimento campano e salvaguardare i posti di lavoro dei suoi 430 operai. Un incontro dopo il quale la multinazionale ha ...

Whirlpool - Di Maio incontra l'azienda : «Non vogliamo lasciare Napoli» : Si è svolto questa mattina l'incontro tra il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e con il presidente di Whirlpool Emea, Gilles Morel, e l'amministratore...

Napoli - il premier Conte incontra i lavoratori della Whirlpool : «L'azienda colga la sfida della competitività» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta incontrando a Napoli una delegazione di lavoratori della Whirlpool. Il colloquio, cui prendono parte una ventina di persone inclusi alcuni...

Raiola incontra De Laurentiis per l’affare Lozano. Napoli in pole position : Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, Raiola avrebbe già in programma un incontro con il Napoli la settimana prossima, per discutere il futuro di Lozano. Il procuratore aveva già un accordo di massima con il Psg ma il club francese ha mollato la presa, per il momento, in attesa dell’ufficializzazione del ritorno di Leonardo. Il Napoli dunque al momento è in vantaggio, anche se sul messicano ci sono anche le mire del Valencia, che ...