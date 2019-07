Grinta | sudore e spavalderia A Dimaro è già Manōlas-mania

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Gli sono bastati soltanto 3 allenamenti in un giorno e mezzo per conquistare tutti. Kōstasè già diventato uno degli idoli della torcida azzurra che affolla ogni giorno gli spalti dello Stadio Comunale di Carciato. Arrivato soltanto sabato sera in Trentino, dopo le meritate vacanze,fin dall’esordio di ieri mattina ha catturato l’attenzione di tutti. Inevitabili gli sguardi su di lui, è il vero colpo del mercato del Napoli fin qui, e il calciatore ha risposto subito “presente!” all’appello del tifo partenopeo in Val di Sole. Scarpette rigorosamente arancioni, ciuffo corvino, fisico possente da oplita della Grecia antica,si è subito fatto valere in allenamento con numerosi interventi di rilievo nelle partitelle.nell’uno contro uno,da vendere, ma al tempo stesso l’umiltà e l’intelligenza di ...

