Calciomercato | Diego Costa può tornare in Brasile | c’è il Flamengo

(Di lunedì 15 luglio 2019) Non solo i sondaggi dalla Premier per, che dopo tredici anni può giocare a grandi livelli inper la prima volta.“powered by Goal”E’ nato in, ha indossato la casacca della Nazionale verdeoro per due incontri prima di voltare pagina e sposare la rappresentativa spagnola. Nonostante le origini sudamericane,non ha mai giocato a livello professionistico in patria. Ora può esserci la svolta, visto l’interesse del.Secondo ESPN, infatti, ilsarebbe in prima fila per assicurarsi, non più intoccabile nell’Atletico Madrid a causa di qualche comportamento sopra le righe di troppo, nonchè per la rivoluzione che sta interessando il club in queste settimane di.Anche dalla Premier, leggasi Everton e West Ham, si è registrato un notevolte interesse per, che ora aspetta le mosse del ...

