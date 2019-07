Un lavoro alla corte reale | William e Kate cercano qualcuno che gestisca i loro

Brindisi - operaio muore folgorato : era al lavoro vicino alla stazione dei treni di Brindisi : È rimasto folgorato mentre lavorava alla linea di contatto della ferrovia. Mario Cavaliere, 57 anni, è morto intorno all’una la notte scorsa, in via Cappuccini, vicino alla stazione di Brindisi. Altri due operai sono rimasti feriti: portati in ospedale, sono stati dimessi poco dopo. I tre erano dipendenti di una ditta appaltatrice di Roma, che aveva preso in carico i lavori per conto della Rete ferroviaria italiana ed erano impegnati sui ...

Bitter Sweet trame 15-19 luglio : Nazli lascia il lavoro alla villa per aprire un locale : Le vicende della soap opera turca Bitter Sweet della prossima settimana si preannunciano molto avvincenti. Dopo quanto accaduto alla villa, Nazli si mostrerà molto insofferente nel continuare a lavorare per Ferit. Per questo motivo, proverà a recedere anticipatamente dal contratto. L'imprenditore però glielo impedirà, facendo leva sulla clausola che prevede il pagamento di 100 mila lire turche in caso di dimissioni anticipate. Non avendo la ...

Tempesta d'amore - trame al 20 luglio : Tobias si mette alla ricerca di un nuovo lavoro : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di spettatori le vicende dei protagonisti della soap opera tedesca, intitolata "Tempesta d'amore" e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 14 per arrivare fino a sabato 20 luglio spiegano che ci saranno dei colpi di scena. Annabelle, Denise e Joshua decideranno di unire le forze per venire a conoscenza della verità riguardo alla ...

Striscia la Notizia - ricordate la velina Irene Cioni? Addio alla tv - clamoroso : ecco il suo lavoro oggi : Ve la ricordate Irene Cioni, per quattro edizioni velina di Striscia la Notizia, una delle più longeve in assoluto? Dietro al banco di Canale 5 dal 2013 al 2017, oggi che fine ha fatto? Di lei sul piccolo schermo sono sparite le tracce da qualche tempo. Ma ora la Cioni si palesa in un'intervista a S

Palermo - muore folgorato sul lavoro a 27 anni - arrestato datore : “Allaccio abusivo a corrente” : Il 27enne Vincenzo Ferrigno stava pulendo i macchinari della rosticceria dopo la chiusura quando è stato fulminato da una scarica elettrica improvvisa. Per gli inquirenti il locale aveva un impianto elettrico fuori norma e con allaccio abusivo al rete elettrica. Il ttolare arrestato per omicidio colposo.

Ciclismo – Chris Froome al lavoro sulla sua… pazienza : lo scatto social dalla riabilitazione : Froome, il recupero è lento ma il britannico non perde il sorriso: l’aggiornamento social di Chris per i suoi fan Periodo difficile per Chris Froome: sono passate ormai diverse settimana dal terribile incidente durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, che ha messo ko il britannico del team Ineos. Froome è costretto a guardare da casa il Tour de France, suo principale obiettivo per la stagione 2019 di Ciclismo ...

Reddito di cittadinanza - dl Crescita allarga la platea. Di Maio : “Nuovo calcolo Isee - più accessibile per chi ha perso lavoro” : Si allarga la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il decreto Crescita appena approvato dal Senato prevede infatti un nuovo sistema di calcolo dell’Isee che inserisce la perdita del posto di lavoro nei 18 mesi precedenti come criterio sufficiente per poter chiedere l’Isee corrente, ovvero basato sui redditi degli ultimi 12 mesi. Inoltre, viene introdotta la doppia opzione di calcolo dell’Isee ...

Reddito di cittadinanza - dl Crescita allarga la platea. Di Maio : “Con nuovo calcolo Isee più accessibile per chi perde lavoro” : Si allarga la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il decreto Crescita appena approvato dal Senato prevede infatti un nuovo sistema di calcolo dell’Isee che inserisce la perdita del posto di lavoro nei 18 mesi precedenti come criterio sufficiente per poter chiedere l’Isee corrente, ovvero basato sui redditi degli ultimi 12 mesi. Inoltre, viene introdotta la doppia opzione di calcolo dell’Isee ...

Gli straordinari a lavoro fanno male alla salute : aumentano del 45% il rischio ictus : Gli straordinari a lavoro sono pericolosi per la nostra salute, soprattutto se prolungati nel tempo. Gli scienziati hanno scoperto che le persone che lavorano troppo per molti anni di seguito hanno il 45% di probabilità in più di avere un ictus. Le persone che per molti anni hanno lavorato più del dovuto sono più a rischio ictus, questo è quanto sostengono i ricercati dell’American Heart Association che ci spiegano quali siano le conseguenze ...

Le vacanze proteggono il nostro cuore : così la pausa dal lavoro fa bene alla salute : Gli scienziati hanno scoperto che le persone che sfruttano il più possibile i giorni di ferie che hanno a disposizione durante l'anno rischiano meno di andare incontro a problemi di salute legati al cuore. Vediamo insieme gli effetti positivi delle vacanze sul nostro cuore e capiamo l'importanza di godere dei giorni di riposo.Continua a leggere

Roma - la carica dei navigator. In migliaia alla ricerca di un posto di lavoro ma pochi sanno cosa andranno a fare : Vengono prevalentemente dal Sud ma non solo. Gli aspiranti navigator (54 mila per circa 3000 posti di lavoro) arrivano da tutte le regioni d’Italia per partecipare al concorso Anpal che si tiene alla Fiera di Roma da oggi fino al 20 giugno. Sono psicologi, avvocati, educatori, economisti pochi di loro hanno chiaro che tipo di figura sia il navigator. “Mi aspetto un po’ di chiarezza – dice a Il Fatto Quotidiano ...

Veltroni : Nel calcio non esistono nemici - solo professionisti. Sarri alla Juve è lavoro : L’annuncio di Sarri alla Juve ha scatenato una miriade di reazioni e commenti. Non solo critiche però per la scelta di Agnelli di cambiare completamente gioco ai bianconeri e di scommettere sul tecnico toscano. Walter Veltroni sulla Gazzetta dello Sport confessa “di amare il calcio che punta al risultato, di non essere un patito dei manierismi estetizzanti”, ma nonostante questo aspetta di vedere Sarri all’opera sulla ...

Pallanuoto - World League 2019. Fabio Conti : “C’è un po’ di rammarico - ma gran lavoro verso il futuro” : Una partita giocata alla pari contro le campionesse olimpiche e del mondo in carica: il Setterosa esce però sconfitto di misura con gli Stati Uniti nella finale di World League in quel di Budapest, lasciandosi scappare il primo pass in chiave Olimpiadi di Tokyo 2020. Soddisfatto in ogni caso il ct Fabio Conti, questo il suo commento nel post gara alla FIN: “In questo momento c’è il rammarico di una partita persa ma analizzando il ...

Offerte di lavoro alla corte della Regina Elisabetta : Tutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla Regina Elisabetta IITutti i meme sulla ...