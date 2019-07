Traffico Roma del 14-07-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA-TERAMO. POCHI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO DOVE, COME DI CONSUETO, ILÈ MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E TORVAJANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN PROSSIMITÀ DEL CIRCO MASSIMO, PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN VIA DELLA GRECA, VICINO VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE. PROSEGUONO FINO AL 23 LUGLIO I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON IL LED. LA MANUTENZIONE IN CORSO COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEE A VISITARE LA PAGINA ...

