Senza precedenti il concorso Regione Campania 2019 | numero iscritti al bando oggi 14

optimaitalia

(Di domenica 14 luglio 2019) Non sono propriamente incoraggianti gli ultimi numeri emersi14 luglio a proposito del tanto atteso, almeno stando a quanto ho avuto modo di raccogliere nel corso delle ultime ore. Dopo avervi fornito alcuni consigli su come partecipare, ma anche su come prepararsi per farsi trovare pronti al momento giusto, stavolta tocca analizzare la questione sotto un altro punto di vista. Soprattutto per le prospettive che si sono venuta a creare dopo la riduzione momentanea dei posti disponibili nella Pubblica Amministrazione (da 10.000 a circa 3.000). Qual è lo stato dei fatti questa domenica? Un quadro molto interessante e piuttosto complesso per i candidati ci arriva direttamente da Primativvu. A differenza di quanto riportato da altre fonti, infatti, si sostiene che al momento dovremmo essere arrivati a qualcosa come 40.000circa al prossimo ...

RaiTre : Il successo senza precedenti dei tormentoni estivi. @giusyferreri è l’artista dei record con “Roma-Bangkok”, “Amor… - Mov5Stelle : In questi giorni l’inquinamento dell’aria ha raggiunto dei livelli impressionanti e senza precedenti in molte regio… - amnestyitalia : Da quando è al potere, al-Sisi lavora per 'legalizzare' la dura e crescente repressione contro libertà di espressio… -