Mihajlovic è malato | il messaggio commovente delle figlie Viktorija e Virginia

Sinisa Mihajlovic malato : condizioni di salute e orario conferenza stampa : Sinisa Mihajlovic malato: condizioni di salute e orario conferenza stampa Il serbo potrebbe dover lasciare la guida dei rossoblu per motivi di salute: cresce l’apprensione per le condizioni del tecnico. Sinisa Mihajlovic: apprensione per le condizioni del tecnico Il Bologna è partito per il ritiro di Castelrotto, in Alto Adige, nella giornata di giovedì. Sinisa Mihajlovic avrebbe dovuto raggiungerla successivamente ma è stato trattenuto ...