LIVE Federer-Djokovic | Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-75 6-1 6-74 6-4 5-6 | fasi

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe ultime due finali andate oltre il 5-5 sono state la-Nadal del 2008 (9-7 al quinto per lo spagnolo) e la-Roddick del 2009 (16-14 per lo svizzero). La situazione di dieci anni fa, però, non si può più ripetere a causa del regolamento che ora prevede il tie-break sul 12-12. 5-6, ancora un dritto incontrollabile per, che ora tornerà a servire per il match. 3 ore e 50 minuti la durata dellafino a questo momento. 40-30 Prima vincente di30-30 PUNTO ENORME DI! Il serbo esce dalla diagonale del rovescio con la palla corta,ci arriva, ma il serbo si tuffa e con il dritto riesce a mandare la palla nell’altra metà campo 15-30 Doppio fallo di, situazione delicatissima per il serbo 15-15 Rimane a mezza rete il rovescio di15-0 Conquista il punto con il ...

FedericoFerri : È il giorno. La partita più attesa. Federer vs Berrettini, terzo match sul Centrale, live in esclusiva su @SkySport… - zazoomnews : LIVE Federer-Djokovic Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA: 6-7(5) 4-1 due break a inizio secondo set per lo svizzero -… - JustConv0 : Ma costa stanno facendo questi due alieni? Incredibile #wimbledon forza Roger ?? — Guardando Wimbledon Mens Final Fe… -