Callejon a Sky | “Sono ancora importante per questo progetto | darò il massimo! Manolas

(Di domenica 14 luglio 2019)sempre il massimo,e Kou coppia bellissima José Mariaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, quesre le sue parole: "Kostas è un grandissimo difensore, accanto a Koulibaly formerà una bellissima coppia, siamo contenti di averlo con noi". – poi lo spagnolo ha parlato della sue emozioni da quando ha iniziato la sua vita calcistica col Napoli – "Dal primo giorno che sono arrivato a Napoli mi sono sentito a casa e fino all'ultimo giorno che sarò quiil massimo per la società, per i compagni, per la città. Mi sentoper. Da anni il Napoli sta crescendo, ci manca pochissimo. Dobbiamo stare concentrati suritiro".

