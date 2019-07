Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA CHIUSA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ STATA RIAPERTA, MA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA MENTRE, RIMANE CHIUSA LA COMPLANARE DOVE APPUNTO SI E’ VERIFICATO L’INCIDENTE, IN DIREZIONE Roma INEVITABILI LE PIRCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, CODE SU VIA DEI CASTELLI RomaNI, A PARTIRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA, CHIUSA TRA VIA DEI CASTELLI RomaNI E POMEZIA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE COINVOLTO UN MEZZO PESANTE CHE SI E’ RIBALTATO SULLA COMPLANARE, CODE A PARTIRE DA POMEZIA SUD SI CONSIGLIA IN ALTERNATIVA DI PERCORRERE LA PONTINA VECCHIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRAMO CON LA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA POMEZIA E VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PONTINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI 13 E DOMANI 14 LUGLIO PER LAVORI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E L’APPIA; SEMPRE SUL GRA, DALLE ORE 22:00 DI OGGI FINO ALLE ORE 6:00 DI DOMANI 13 LUGLIO, CHIUSA PER LAVORI LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E PISANA; PERMANGONO CODE SULLA BRETELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E PISANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E PISANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24; SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24; SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24; SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD SI STA IN CODA TRA L’ALLACCIO COL GRA E TORRENOVA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ARDEATINA. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE TRA LAURENTINA E APPIA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E ...