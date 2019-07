Taylor Mega ed Erica Piamonte | vacanze in segreto? L’indizio

Erica Piamonte e Taylor Mega : “Mettetevi insieme e sposatevi!” : Taylor Mega ed Erica Piamonte solo amiche? Le due ragazze continuano a far chiacchierare dopo il Gf 16 L’amicizia di Taylor Mega ed Erica Piamonte è ormai chiara come il sole. Si sono incontrate al Grande Fratello e, una volta concluso il reality show di Canale 5, hanno cominciato a frequentarsi assiduamente, tanto che i […] L'articolo Erica Piamonte e Taylor Mega: “Mettetevi insieme e sposatevi!” proviene da Gossip e Tv.

Le ex concorrente del Grande Fratello smentisce le ipotesi sulla relazione con Gianmarco Onestini: "Troppo giovane per me". Parla anche della sua amicizia con Taylor Mega, nata nella Casa e davvero autentica. A sorpresa, traccia un ritratto dell'eccentrica e trasgressiva webstar decisamente lontano dalle apparenze.

Estate caldissima per Taylor Mega che continua a provocare i suoi fan con le sue foto: stavolta si ritrae mentre Esce di casa senza slip. Giornata particolare per Taylor Mega che oggi ha deciso di fare un gioco particolare sul sul profilo Instagram coinvolgendo i suoi follower. In particolare, Taylor, attraverso lo strumento dei sondaggi, lascia decidere ai suoi seguaci ciò che deve fare durante questa giornata.

Giancarlo Magalli vittima di uno scherzo di Taylor Mega: la sua reazione Oggi pare davvero che Taylor Mega sia in vena di fare scherzi. Per tale ragione la popolare influencer ha chiesto ai suoi numerosi follower su instagram di votare a chi fare uno scherzo telefonico tra Massimo Giletti e Giancarlo Magalli. E la scelta dei suoi fan è ricaduta proprio su quest'ultimo. A quel punto Taylor Mega l'ha chiamato, domandandogli ...

Erica Piamonte e Taylor Mega sono diventate delle amiche inseparabili, dopo la loro partecipazione al Grande Fratello 16 Dopo essere state indiscusse protagoniste al Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara d'Urso, Erica Piamonte e Taylor Mega sono diventate inseparabili, o almeno questo è ciò che trapela dalle dichiarazioni rilasciate dalle ragazze sul loro legame, instauratosi nella Casa più spiata ...

Impeccabile come sempre, ma stavolta scortata da due grossi uomini di sicurezza: Taylor Mega si è presentata così su Instagram, scatenando fortissime polemiche. Taylor Mega sembra divertirsi parecchio questa estate ad accendere le polemiche sui social. L'influencer, nota per il suo stile di vita esagerato, si mostra spesso senza veli sui social scatenando le reazioni più o meno forti degli utenti.

