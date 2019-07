Sinisa Mihajlovic | il padre di Virginia e Victorija | “Ho la leucemia”

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa : 'Ho la leucemia' : Siñisa Mihajlovic è entrato in conferenza stampa alle 16.30 di oggi, 13 luglio, per chiarire le sue condizioni di salute ed il futuro della sua panchina al Bologna. Le notizie non sono buone: il tecnico serbo ha la leucemia. Un fulmine a ciel sereno, dunque, per l'ex giocatore di Stella Rossa, Sampdoria, Lazio ed Inter ed allenatore affermato con esperienze, tra le altre, anche alla guida di Milan e Torino. La conferenza stampa A Castelbebole, ...

Sinisa Mihajlovic in lacrime : “Ho la leucemia ma la sconfiggerò” : “Voglio essere chiaro con tutti voi, per questo ho indetto questa conferenza”. Il volto di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna Calcio, è tirato. Sembra non reggere la pressione. Anche il tono di voce non è quello del solito guerriero, quello del tecnico che sgrida forte i suoi giocatori, li sprona alla vittoria e al successo. Iniziano a scendere le lacrime, il timbro si spezza. Poi l’annuncio: “Le analisi hanno detto che c’è qualcosa di ...

L’annuncio choc di Mihajlovic : ho la leucemia - ma la sconfiggerò. Il Bologna : Sinisa restrerà l’allenatore : L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. E' stato lui stesso ad annunciarlo in conferenza stampa al Centro Tecnico di Casteldebole, non riuscendo a trattenere la commozione. "Ho visto il direttore tecnico Walter Sabatini che stava peggio di tutti - ha esordito scherzando -, mi ha rubato la scena, e allora ho fatto di tutto per star peggio e riavere l'attenzione. Ho chiesto questa conferenza stampa per darvi la notizia per ...

"Ho la leucemia - ma non ho paura - so che vincerò". L'annuncio di Sinisa ?Mihajlovic : Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Lo ha raccontato lui nel corso di una conferenza stampa, da lui voluta e convocata per informare la stampa e i tifosi. Al suo fianco il direttore sportivo Sabatini. "Ho preferito darvi io la notizia, e chiedo per questo rispetto per la mia privacy. Abbiamo scoperto dei valori nel sangue che non andavano bene. È una malattia in fase acuta ma attaccabile, dobbiamo giocare per vincere, devo usare la ...

Chi è Arianna Rapaccioni - la moglie di Sinisa Mihajlovic : Arianna Rapaccioni è una famosa showgirl, ma soprattutto la moglie di Sinisa Mihajlovic. Lei aveva vent’anni quando incontrò per la prima volta l’allora calciatore. I primi sguardi in un ristorante al Gianicolo, nel 1995, poi una storia d’amore travolgente che ha portato alla nascita di ben cinque figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. Occhi azzurri e sorriso dolcissimo, Arianna aveva esordito sul piccolo ...

