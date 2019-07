Mihajlovic si ferma a Bologna Gattuso o Pioli per sostituirlo

Calcio : Sinisa Mihajlovic deve fermarsi - dramma per l’allenatore del Bologna ricoverato per improvvisa malattia : Momenti di grandissima apprensione per lo stato di salute di Sinisa Mihajlovic. Il cinquantenne allenatore del Bologna, oltre che ex stella di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, è stato ricoverato in ospedale proprio nella città la cui squadra sarà costretto a lasciare per curarsi. Il problema, infatti, anche se non specificato, riguarderebbe una malattia improvvisa, che necessita di una terapia d’urto immediata per poter essere combattuta. ...

