Maltempo | allerta arancione per Marche e Abruzzo

Allerta Meteo Abruzzo : criticità arancione per rischio idrogeologico nel weekend - torna l’incubo Maltempo estremo dei giorni scorsi : Dopo una brevissima pausa il maltempo torna a colpire l’Italia. Il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile lancia l’Allerta per domani e dopodomani: sicuramente arriverà la pioggia, ma non è escluso che possa verificarsi ancora l’Apocalisse di maltempo di due giorni fa. “Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate e raffiche di vento“. Questo l’avviso ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : nuovo forte Maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

Maltempo - la Protezione civile : "Allerta arancione per Marche e Abruzzo" : Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani sabato 13 luglio...

Allerta Meteo - l’Italia si prepara a un weekend di forte Maltempo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un altro pesante weekend di maltempo, dopo i fenomeni estremi che nei giorni scorsi hanno flagellato gran parte del Paese. Le temperature sono sensibilmente diminuite, rientrando su valori gradevoli nelle ore diurne e freschi in quelle notturne. Spiccano, tra le minime odierne, i +13°C di Aosta, i +14°C di Vicenza, L’Aquila e Avezzano, i +16°C di Udine e Cosenza, i +17°C di Lecce, ...

Maltempo - l’esperto : “Siamo in piena attenzione climatica ed è tardi per mettere in sicurezza - ma si devono allertare i cittadini” : “Pioggia, vento, grandine: a volte costituiscono fenomeni più “violenti” di quelli che si verificavano decine di anni passati. Stiamo attraversando un periodo di cambiamento climatico ed è naturale che i fenomeni meteo siano diversi e più violenti. È inutile ripeterlo senza agire istituzionalmente. L‘ambiente antropizzato e urbanizzato fino ad ora disinvoltamente non è in grado affrontare senza danni fenomeni come quelli ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Centro-Sud : su Puglia e Molise il “clou” degli eventi estremi con grandine enorme e tornado : Allerta Meteo – Oggi è atteso un importante outbreak di maltempo estremo con intense supercelle in grado di produrre venti distruttivi, tornado e grandine da molto grande ad enorme sull’Italia sudorientale, l’Adriatico meridionale e il sud dell’Albania. Una grande depressione sull’Europa orientale-nordorientale spingerà una depressione a onda breve sull’Italia e i Balcani con una forte corrente a getto sull’area. Nel frattempo, la bassa ...

Meteo - il Maltempo si sposta al Sud : pesantissima allerta Estofex per la Puglia - grandine enorme - venti distruttivi - tornado e bombe d’acqua : allerta Meteo – Dopo una giornata da incubo con un morto e decine di feriti a causa del maltempo che ha colpito l’Italia da Nord a Sud, anche oggi il nostro Paese sarà bersagliato da fenomeni Meteo estremi ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. In particolare, un pesantissimo livello di allerta 3 per la Puglia, principalmente per grandine molto grande, venti distruttivi, tornado e nubifragi. Livello 2 per il Centro-Sud dell’Italia, Albania, ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud : allerta in 14 regioni : Maltempo, temporali da Nord a Sud: allerta in 14 regioni Rovesci, venti forti e temperature in ribasso in gran parte del Paese. La situazione più critica è prevista nella Toscana centro-meridionale. Ieri bagnanti in fuga dalle spiagge marchigiane dell'Adriatico Parole chiave: ...

Allerta Meteo - imminente shock di Maltempo sull’Italia : temperature in picchiata fino a -10°C in 24 ore al Centro/Sud [MAPPE] : E’ alta l’Allerta Meteo per le prossime ore sull’Italia: il maltempo sta colpendo gran parte del Paese in modo particolarmente intenso già oggi, con fenomeni estremi al Nord dove si sono verificati due tornado (uno in Emilia Romagna, l’altro in Liguria) e intensi temporali grandigeni, ma anche al Centro/Sud con nubifragi e grandinate nelle Marche, in Molise e in Puglia. Un piccolo antipasto dello shock termico e ...

Meteo - Allerta Maltempo della Protezione Civile : piogge e temporali da Nord a Sud - è allarme dalle Dolomiti allo Stretto di Messina : Allerta Meteo – La parte meridionale di una depressione centrata sul Nord Europa porta aria fresca e instabile al Nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del ...

Maltempo Napoli - domani chiusi i parchi cittadini per allerta meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo Giallo valido dalle 10 alle 18 di domani mercoledì 10 luglio anche sulla zona di Napoli. I parchi pubblici cittadini resteranno quindi chiusi nella giornata di domani vista la previsione di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità e si ...

Arriva il Maltempo in Campania - mercoledì è allerta gialla : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico di tipo Giallo, dalle 10 alle 18...

Allerta Meteo : il Maltempo si estenderà da mercoledì 10 anche al centro-sud : È stata diramata l'Allerta gialla per sette regioni italiane da parte del Dipartimento della Protezione Civile: in particolare Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Trento e Toscana saranno le zone interessate ai temporali, che poi si estenderanno anche altrove. Allerta Meteo in Italia settentrionale Come già annunciato nei giorni scorsi, una forte perturbazione ha iniziato a colpire gran parte dell'Italia ed ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...