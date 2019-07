Its 2019 | i vincitori del concorso

Atletica - Diamond League 2019 : a Montecarlo c’è Davide Re - LasItskene da record del mondo - Lyles sfida Gatlin. Quante stelle nel Principato : Stasera allo Stade Louis II di Monaco andrà in scena la nona tappa della Diamond League 2019 di Atletica, il massimo circuito internazionale farà tappa nel Principato per il tradizionale Meeting Herculis che si preannuncia estremamente interessante con tanti big ai nastri di partenza. Doveva esserci anche Filippo Tortu che ha però alzato bandiera bianca a causa dell’infortunio subito in gara a Stanford, a difendere i nostri colori saranno ...

Atletica - Diamond League 2019 : velocità da brividi a Losanna con Lyles e Gatlin - LasItskene per il record : La Diamond League 2019 di Atletica leggera non si ferma proprio mai e, dopo la trasferta negli USA, ritorna in Europa per Athletissima, il tradizionale meeting di Losanna (Svizzera) che andrà in scena venerdì 5 luglio. Riflettori puntati in particolar modo sui 200 metri dove si consumerà l’inedita sfida tra Noah Lyles (19.69 per lo statunitense dodici mesi fa su questa pista) e il nigeriano Divine Oduduru che durante le Finals NCAA si è ...

VIDEO Fabbiano-TsItsipas - Wimbledon 2019 : highlights e sintesi della partita. Vittoria da urlo! : Una di quelle giornate che rimarranno nella memoria degli appassionati di tennis italiano, e non solo. Thomas Fabbiano, infatti, ha superato in 5 set il greco Stefanos Tsitsipas, dopo una prova veramente eccellente nella quale ha fatto vedere di potersela giocare alla pari anche contro il numero 7 del tabellone di Wimbledon 2019. Il nostro portacolori ha giocato cinque set di altissimo livello che meritano di essere riapprezzati. Andiamo, ...

21.10: Kecmanovic comincia con il piglio giusto il quarto set contro Carballes Baena: 1-0 per il serbo, avanti nel computo dei parziali (2-1) 21.08: Si conclude l'ultimo match del tabellone femminile di questa prima giornata: la cinese Zhang si è imposta 6-4 6-0 contro la francese Garcia (n.23 del mondo). L'asiatica affronterà la belga Wickmayer al prossimo turno 21.05: ...

20.22: Granollers tiene il servizio del primo game del terzo set contro Sonego. L'azzurro è sotto di due parziali (7-6 (4) 6-4). 20.19: Va al quinto set anche Dimitrov: il bulgaro subisce la rimonta del francese Moutet (6-2 6-3 6-7 (4) 3-6) 20.17: In difficoltà Monfils nel derby contro Humbert: si va al quinto set dopo che il buon Gael ha dovuto subire la rimonta del connazionale 7-6 (6) ...

Wimbledon 2019 : il ruggito di Thomas Fabbiano - eliminato TsItsipas in cinque set! L’azzurro vola al secondo turno : Church Road si tinge d’azzurro in questo day-1 del torneo di Wimbledon 2019. Nel tempio del tennis Thomas Fabbiano (n.89 del mondo) è l’eroe di giornata ed elimina in cinque set uno dei possibili outsider per il successo finale, ovvero il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking). Con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 (8) 6-3, l’italiano si è imposto in 3 ore e 27 minuti di partita, mettendo sul campo n.2 grinta e determinazione ...

19.21 Lo spagnolo vince il tie break per 7-4 e si aggiudica il primo set con l'azzurro. 19.16 Al cambio di campo Sonego è sotto 2-4 con Granollers. 19.12 Sonego giocherà il tiebreak nel primo set con Granollers. 19.10 Paolo Lorenzi cede a Daniil Medvedev. Il russo si impone 6-3 7-6 (2) 7-6 (2) 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina ...

19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina Stefanos Tsitsipas! 19.01 Lorenzi e Medvedev andranno al tiebreak nel quarto set. 18.56 5-5, Lorenzi tiene il servizio. 18.55 Break di Fabbiano su Tsitsipas! 4-3 e servizio nel quinto. 18.54 Terzo match point annullato da Lorenzi che non molla mai! 18.52 Due match point annullati da Lorenzi. 18.51 ...

DIRETTA WIMBLEDON 2019/ Fabbiano TsItsipas - 6-4 3-6 6-4 6-7 - : Osaka fuori al 1turno : DIRETTA WIMBLEDON 2019 streaming video e tv: cronaca live del torneo di tennis che si gioca sull'erba di Londra, tanti protagonisti in campo oggi 1 luglio.

18.47 3-2 senza break per Tsitsipas contro Fabbiano nel quinto set. 18.46 Alla fine Lorenzi tiene il servizio e si porta sul 4-4. 18.45 Intanto il ceco Jiri Vesely ha battuto il tedesco Alexander Zverev per 4-6 6-3 6-2 7-5. 18.44 Quarta palla break annullata. 18.43 L'italiano ne annulla una terza. 18.42 Lorenzi ha salvato due palle break che avrebbero mandato Medvedev a servire per il ...

18.33 3-3 senza break nel terzo set tra Lorenzi e Medvedev. 18.30 Purtroppo Tsitsipas ha vinto il tie-break del quarto set per 10-8 su Fabbiano, si va al quinto. 18.29 Un altro match point annullato da Tsitsipas a Fabbiano, 8-8. 18.27 Annullato un match point a Fabbiano. 18.25 Intanto Fabbiano ha annullato due set point a Tsitsipas nel tie-break del quarto set. 18.23 2-1 Medvedev su Lorenzi ...

18.09 La statunitense Danielle Collins ha battuto per 6-3 7-5 la kazaka Zarina Diyas. 18.08 Lorenzi al tie-break con Medvedev. 18.07 Fuori la numero 2 del mondo Naomi Osaka, battuta per 7-6 6-2 dalla kazaka Yulia Putintseva che già l'aveva battuta a Birmingham. 18.05 Lorenzi ha salvato una palla break e conduce 6-5 nel secondo set su Medvedev. 18.03 L'australiano Alexei Popyrin ha ...