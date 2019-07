Il festival incensa la capitana Fedriga reagisce | Non vengo

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Angelo Scarano L'Antigone del Mittelfest dedicata a Carola Rackete, lache ha speronato la Guardia di Finanza. E scoppia l'ira della Lega Caos al Mittelfest di Cividale in Friuli Venezia Giulia. Il governatore leghistaha disertato l'inaugurazione della manifestazione per la scelta curiosa del direttore Haris Pasovic che ha deciso di paragonare l'Antigone di Sofocle a Carola Rackete. Un'uscita, quella del direttore della rassegna, che ha scetnato diverse polemiche. E così il governatoreha sottolineato la sua posizione affermando che "non si fa politica con i soldi pubblici". Poi il governatore ha rincarato la dose parlando al Messaggero Veneto: "e pensa (il direttore di Mittelfest, ndr) di utilizzare in questo modo i soldi frutto del sudore e della fatica dei friulani si sbaglia di grosso. Per quanto mi riguarda questo signore può, e anzi dovrebbe, ...