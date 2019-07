Dieta macrobiotica per dimagrire subito | menù dei 3 giorni

Dieta macrobiotica per dimagrire con cereali e verdure : La Dieta macrobiotica può far dimagrire di qualche chilo senza troppi stress. E’ una Dieta che si basa su una alimentazione con cereali e verdure .

Dieta macrobiotica : riduci il colesterolo e perdi peso : La Dieta macrobiotica non aiuta solamente a ridurre il colesterolo e perdere peso, ma anche a cambiare il nostro stile di vita. Questo regime alimentare infatti è una vera e propria filosofia, che investe ogni aspetto dell’esistenza, e trae le sue origini dall’antichità. La Dieta macrobiotica parte da un principio base molto importante: l’uomo deve essere in equilibrio con il mondo e per raggiungere questo stato ha bisogno del ...