De Laurentiis | «Il Var? Non decida l’arbitro Via la pista d’atletica dal San Paolo | la

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019)«E stato creato per non far lamentare i club e non far fare dietrologia ai club. Quello che mi fa impazzire pè che l’arbitro va a vedere e poi decide lui. Ci sono x numero di persone che hanno già controllato, abbiamo perdere tempo ad aspettare l’arbitro che corre e va a vedere. Se fa parte della suspence, va bene, se fa parte dello spettacolo. Dobbiamo capire quando ildeve scattare, ancora non è chiaro. Lo deve decidere la camera di verifica che ora vogliono unificarla a Coverciano pr una question di economia di costi. Se dev’essere di supporto all’arbitro, questi deve essere solo informato» Stadi moderni «Devono essere ultramoderni, ultraconfortevoli. Pr far questo bisogna modificare la legge che esiste e troe disponibilità economiche che potrebbe mettere a disposizione lo Stato. In due modi: non si pagano tasse se uno destina quei soldi per ...

cn1926it : DIRETTA - #Napoli, #DeLaurentiis: 'Voglio un San Paolo senza pista, restano dubbi sul VAR' -