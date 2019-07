Ciclismo – Spaventoso incidente per Lorenzo Gobbo | un pezzo di legno lo trafigge e gli

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019)perai Campionati Europei Under 23 di: il ragazzo è caduto durante lo scratch dell’omnium, finendo contro undiche gli ha perforato un polmone Incredibile quanto accaduto al velodromo Eddy merckx di Gent, sede dei Campionati Europei Under 23 juniores su pista. Nel corso dello scratch dell’omnium juniores, il ciclistaè stato coinvolto in un brutto. La caduta, arrivata a grande velocità, ha fatto si che all’impatto del pedale con il suolo si sia alzato undidalla pista. La stecca ha letteralmente perforato il busto di, dalla schiena all’addome. Il tesserato del GB Junior Team è stato trasportato subito in ospedale per essere sottoposto ad un lungo intervento chirurgico al fine di rimuore ildiche gli ha perforato il polpone. ...