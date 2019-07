Atletica – Primato Mondiale per Hassan a Montecarlo | 15° Chiappinelli nelle siepi

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019)15°nel miglio Al Meeting Herculis dinella nona tappa della IAAF Diamond League Davide Re (Fiamme Gialle) è sesto sui 400 metri in 46.21, in una gara con un primo start annullato per falsa partenza dello statunitense Montgomery, ma con Re e gli atleti delle corsie più esterne che non si rendono conto dello stop e corrono chi metà distanza (l’azzurro) chi l’intero 400. Si riparte dopo circa cinque minuti, l’azzurro primatista italiano chiude in sesta posizione, provato dallo sforzo prodotto nel prologo, assurdo quanto sfortunato. Vittoria a Steven Gardiner in 44.51. Sui 3000, quindicesimo Yohanes(Carabinieri) in 8:26.93, seconda prestazione della carriera. La serata stellare di Monaco regala undel mondo, quattro migliori prestazioni dell’anno e ...

