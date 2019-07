Tennis | Wimbledon | Federer piega Nadal | in finale trova Djokovic

Tennis - le finali di Wimbledon in diretta su Sky : dove vedere finali Wimbledon Tv streaming. Si chiude nel weekend la 133^edizione del torneo di Tennis su erba più importante al mondo, Wimbledon, con le finali in diretta su Sky Sport. Sabato l’ultimo atto del singolare femminile (ore 15) e poi del doppio maschile (ore 17) e femminile (ore 18.30). Domenica la finale del singolare […] L'articolo Tennis, le finali di Wimbledon in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Tennis – Matteo Berrettini dà forfait a Bastad : il Tennista italiano si riposa dopo Wimbledon : Matteo Berrettini annuncia ufficialmente il suo forfait da Bastad: il Tennista italiano si riposta dopo l’exploit di Wimbledon che lo ha visto eliminato agli ottavi da Roger Federer Matteo Berrettini dà forfait a Bastad. Il Tennista italiano ha deciso di prendersi una piccola pausa per riposarsi dopo l’exploit di Wimbledon. Il 23enne romano è riuscito ad arrivare per la prima volta agli ottavi di uno Slam, arrendendosi solo alla classe ...

La finale di Tennis femminile al torneo di Wimbledon sarà tra Serena Williams e Simona Halep : La tennista statunitense Serena Williams ha battuto la ceca Barbora Strycova per 6-1 6-2 in semifinale a Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo, che si gioca a Londra sull’erba. Nella finale di sabato Williams giocherà

Wimbledon – Serena Williams passeggia su Strycova : la Tennista americana di nuovo in finale : Serena Williams raggiunge la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo: la tennista americana supera Strycova in due set e prenota la sfida contro Simona Halep Come nell’edizione 2018, Serena Williams sbaraglia ogni avversaria sul suo cammino e raggiunge la finale di Wimbledon. Percorso netto per la 23 volte campionessa Slam che mette nuovamente nel mirino il record di Margaret Court. Bastano appena 61 minuti alla numero 10 al mondo ...

La Tennista romena Simona Halep è la prima finalista al torneo di Wimbledon : La tennista romena Simona Halep ha battuto l’ucraina Elina Svitolina per 6-1 6-3 ed è così la prima finalista di Wimbledon, il più antico torneo di tennis al mondo, che si gioca sull’erba a Londra. Sabato affronterà in finale la

Un divertente easter egg per Wimbledon vi permette di giocare a Tennis nella Ricerca Google : Se apprezzate gli easter egg di Google che offrono semplici giochi, potete dare un'occhiata a quello che il colosso di Mountain View ha creato per Wimbledon. Naturalmente si tratta di un gioco di tennis ed è realizzato con grafica in pixel art e caratterizzato da un gameplay incredibilmente semplice, ma non per questo da sottovalutare. L'articolo Un divertente easter egg per Wimbledon vi permette di giocare a tennis nella Ricerca Google ...

Coco Gauff - da Wimbledon a… Parma : la giovane Tennista americana alle prese con la pasta Barilla [GALLERY] : Coco Gauff passa da Wimbledon a Parma: la tennista americana, sotto contratto con Barilla, fa visita allo stabilimento di Parma L’abbiamo ammirata a Wimbledon, gareggiare con le tenniste più forti del circuito arrivando fino ai quarti di finale, nei quali si è arresa solo a Simona Halep, e adesso Coco Gauff è sbarcata addirittura in Italia! Nessun troneo nostrano per la più giovane tennista a qualificarsi per il main draw di ...

Wimbledon – Federer spazza via Berrettini : il Re si impone in 3 set sul Tennista azzurro : Roger Federer supera Matteo Berrettini in 3 set: il campione svizzero non lascia scampo all’ultimo tennista italiano presente nel tabellone maschile di Wimbledon Tanta attesa per un match nel quale ha forse giocato un ruolo troppo importante la pressione. E se da una parte Roger Federer alle pressioni è abituato, su Matteo Berrettini potrebbero aver giocato un brutto scherzo. La sfida più attesa degli ottavi di finale dura appena 75 ...

Wimbledon – ‘Caso Fognini’ : si mette bene per il Tennista ligure - ecco a cosa potrebbe andare incontro : Fognini potrebbe ‘passarla liscia’: per il tennista ligure solo una multa dopo la reazione shock di pochi giorni fa a Wimbledon? Parole pesantissime, quelle esclamate da Fabio Fognini pochi giorni fa al terzo turno di Wimbledon. Dalla bocca dell’azzurro, nervosissimo per l’andamento del match, sono uscite affermazioni shock, per le quali il ligure si è infinitamente scusato. Se fino a pochi giorni fa si temeva una ...

Tennis - impresa di Berrettini a Wimbledon : battuto Schwartzam. Ora c’è agli ottavi c’è Roger Federer : Una partita vinta con la testa prima che con la tecnica. Quattro ore e diciotto minuti che certificano ormai un dato di fatto: il Tennis italiano ha ufficialmente trovato un erbivoro (rarità per un Tennis tradizionalmente terraiolo) e il punto di riferimento per gli anni a venire. Matteo Berrettini batte l’argentino n. 24 del mondo Diego Schwartzam per 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3 al termine di una partita di grande tensione e qualità che ha visto ...

Wimbledon – Fognini sbotta - poi chiede scusa : ecco cosa rischia il Tennista italiano : Fabio Fognini rischia grossissimo dopo il duro sfogo di oggi durante il terzo turno di Wimbledon Davvero un episodio spiacevole oggi a Wimbledon: Fabio Fognini, eliminato al terzo turno dello Slam inglese, è stato protagonista di uno sfogo davvero pazzesco oggi in campo. Parole durissime quelle del numero 10 del ranking ATP, che nonostante le scuse post partita adesso rischia grosso. “Come sapete sono cose che succedono, ovviamente ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini e Fabio Fognini - un ideale passaggio di consegne al vertice del Tennis italiano : Per la classifica mondiale mancherà ancora un po’ di tempo, dato che i due sono separati da quasi 1000 punti nel live ranking ATP, ma il torneo di Wimbledon 2019 sta rappresentando un vero e proprio passaggio di consegne al vertice del tennis maschile italiano tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini. tennisticamente i due sono molto simili: gran servizio (anche se quello di Berrettini è superiore), grandi colpi dal fondo (di dritto meglio ...

Fognini shock - la frase del Tennista italiano è assurda : “deve scoppiare una bomba su Wimbledon” [VIDEO] : Durante il match con Sandgren, il tennista italiano è stato pizzicato dalle telecamere mentre diceva una frase non proprio carina nei confronti del torneo di Wimbledon Fabio Fognini rischia davvero grosso questa volta, la frase detta durante il match con Sandgren a Wimbledon potrebbe davvero costargli carissima. Sconfortato di essere stato relegato sul rumoroso campo numero 14, il ligure non ce l’ha fatta più durante il secondo set, ...

Wimbledon – Incidente bagnato per Sitak e Siegemund : si guasta una tubatura - geyser d’acqua contro i due Tennisti! [VIDEO] : Simpatico (e bagnato!) fuori programma per Sitak e Siegemund nel doppio misto di Wimbledon: si guasta una tubatura vicino alle loro sedie e i due tennisti fanno appena in tempo ad evitare un ‘geyser’ d’acqua Wimbledon bagnato, Wimbeldon fortunato? Forse sì, per Sitak e Siegemund alla fine è arrivata una vittorie nel match di doppio misto contro Skupski e Jurac. I due tennisti però, hanno dovuto giocare la partita con le ...