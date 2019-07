ilsussidiario

(Di venerdì 12 luglio 2019) Un notoè finito nel mirino dei colleghi di altre testate per non aver pagato il contributo annuale all'Odg per 14 anni

france3691 : @AnnalisaChirico Modesto gip w chi lo afferma una scadentissima giornalista che ha fatto carriera grazie ai suoi ta… -