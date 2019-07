San Siro | i nodi del Comune tra volumetrie e Giochi 2026

San Siro - i nodi del Comune : volumetrie - demolizione e Giochi 2026 : Non mancano i nodi per il Comune di Milano per quanto riguarda il nuovo San Siro: dalle volumetrie ai Giochi 2026, passando anche per la trattativa sull’abbattimento dell’attuale stadio e sulla concessione a 90 anni. Come riporta Luciano Mondellini in un articolo di MF – MilanoFinanza, il tema principale resta quello dell’indice di edificabilità comunale. […] L'articolo San Siro, i nodi del Comune: volumetrie, ...

Atalanta a San Siro - Ilicic è contrario : “Non voglio giocare a Milano” : L’Atalanta giocherà a San Siro le partite casalinghe di Champions, ma Josip Ilicic ha manifestato tutto il suo malcontento tramite Instagram.“powered by Goal”E’ notizia di oggi che l’Atalanta giocherà le gare casalinghe della Champions League a San Siro in attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione dello stadio di Bergamo.Dopo l’Inter, anche il Milan ha dato il suo benestare in via ufficiale ma non tutti i ...

L’Atalanta giocherà la Champions League a San Siro - arriva il via libera del Milan : Ora è davvero ufficiale: l’Atalanta giocherà le partite casalinghe di Champions League allo Stadio San Siro di Milano. Ieri erano arrivati gli ok del Comune di Milano e dell’Inter, oggi è giunto anche il via libera del Milan e così i bergamaschi potranno giocare i match della massima competizione continentale nella Scala del Calcio. Si tratta di un trasloco per la squadra di Gasperini, i lavori in corso di svolgimento al Gewiss ...

Atalanta - il Milan conferma la propria decisione su San Siro con una nota : “Confermiamo di accogliere la richiesta dell’Atalanta di poter disputare gli incontri casalinghi della prossima Uefa Champions League allo stadio di San Siro“. Con questa dichiarazione all’Ansa il Milan ha ufficializzato la decisione di aderire alla richiesta della società bergamasca. “La nostra decisione – spiega ancora la nota del club rossonero – è maturata nel rispetto del parere positivo del ...

Il Milan dice sì : l’Atalanta giocherà in Champions a San Siro : L’Atalanta giocherà a San Siro le gare della prossima Champions League: il Milan ha dato informalmente la sua risposta positiva al club bergamasco.“powered by Goal”L’Atalanta può tirare un sospiro di sollievo: il Milan, secondo quanto riferisce ‘L’Eco di Bergamo’, ha infatti espresso il suo sì ai bergamaschi per giocare le partite di Champions League a San Siro. Con l’ok dei rossoneri, dopo aver già avuto ...

Ok del Milan - Atalanta in Champions a San Siro : Atalanta Champions San Siro – Alla fine, dopo settimane di attesa e avendo già incassato il benestare dell’Inter, anche il Milan ha detto il suo “sì” per consentire all’Atalanta di giocare a San Siro le gare di Champions della prossima stagione. Con l’ok delle due squadre di casa, i bergamaschi potranno programmare la stagione aspettando […] L'articolo Ok del Milan, Atalanta in Champions a San Siro è stato ...

Atalanta - dopo il sì dell’Inter arriva quello del Milan : la Champions a San Siro : arriva anche il sì del Milan per consentire all’Atalanta di giocare a San Siro le gare di Champions della prossima stagione. dopo il benestare dell’Inter, arriva anche quello dei rossoneri. Con l’ok delle due squadre di casa, l’Atalanta potrà programmare la stagione aspettando che il nuovo stadio in costruzione a Bergamo possa essere accreditato per l’Uefa. Atalanta a San Siro, la pesante risposta della curva ...

Sala demolizione San Siro? se ne parlerà in Consiglio : "Dal punto di vista di Inter e Milan è ovvio: quando parlano di riqualificazione di quell'area, e' chiaro che immaginano anche lo spazio in cui è oggi

San Siro - Sala : «Chiesto verifica ad avvocati su demolizione» : Sala demolizione San Siro – C’è dibattito attorno al tema del nuovo stadio per Milano, il cui progetto di fattibilità è stato presentato al Comune nella giornata di ieri. Il sindaco Sala è nuovamente intervenuto sulla questione, spiegando che «è ancora tutto da vedere: francamente non siamo in grado di formulare ipotesi». Sala ha parlato […] L'articolo San Siro, Sala: «Chiesto verifica ad avvocati su demolizione» è stato realizzato ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Malagò : «Da Cio flessibilità su San Siro per Giochi 2026» : «Il tema San Siro è tutto nelle mani del Comune di Milano e delle due società. A noi va bene tutto, c’è flessibilità». È l’opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, uscendo da Palazzo Lombardia dopo la prima riunione tecnica con i rappresentanti del Cio e i soggetti promotori dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, […] L'articolo Malagò: «Da Cio flessibilità su San Siro per Giochi 2026» è stato realizzato da ...

Olimpiadi : Sala - ‘apertura a San Siro promessa - difficile non mantenerla’ : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – E’ difficile che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 non sia organizzata allo stadio di San Siro, come previsto dalla proposta delle città assegnatarie, Milano e Cortina. “Questa è una promessa nel dossier e credo sia difficile non mantenerla”, osserva il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una cerimonia, alla luce del progetto sul nuovo stadio delle ...

Sala : «Dura non mantenere promessa su San Siro per Giochi 2026» : Sulla realizzazione di un nuovo stadio di Inter e Milan e del conseguente abbattimento di San Siro «credo che si aprirà anche un bel dibattito politico perché lo stadio di San Siro ha un ruolo importantissimo. Quindi prima capiremo tecnicamente i contenuti della proposta e poi andremo in Consiglio comunale». Lo ha chiarito il sindaco di […] L'articolo Sala: «Dura non mantenere promessa su San Siro per Giochi 2026» è stato realizzato da ...

San Siro - nel nuovo stadio 12 mila posti “corporate” : Il nuovo stadio di milan e Inter ha mosso i primi passi verso la sua nascita. Siamo ancora alle fasi embrionali, ma Inter e milan hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico economica. L’esigenza di un nuovo impianto nasce dalla volontà di far crescere i ricavi e colmare il gap con i top club europei, […] L'articolo San Siro, nel nuovo stadio 12 mila posti “corporate” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...