Reti tlc e sicurezza | il governo rafforza i poteri speciali sulle infrastrutture | potrà

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ilil golden power, iin mano allo Stato per preservare lestrategiche. Proprio mentre si gioca il futuro della rete in fibra con Telecom che tratta con Open Fiber e nel bel mezzo delle tensioni fra cinesi e americani sugli apparati Huawei, il consiglio dei ministri cambia le regole nei settori dell’energia, dei trasporti e della difesa. Ma soprattutto interviene in maniera decisa sulla delicata questione delle telecomunicazioni, del loro sviluppo e del ruolo dello Stato. Lo ha ammesso anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post via Facebook: “Abbiamo approvato, tra le altre cose, un decreto-legge che delimita ancora più efficacemente le verifiche spettanti alin caso di autorizzazioni di atti e operazioni societarie riguardanti le nuoveditecnologiche”. In particolare, d’ora in ...

Ross444 : RT @wireditalia: Per aumentare il traffico dati e saldarsi alle reti mobili di quinta generazione. - Luke_like : RT @wireditalia: La corsa verso la costruzioni di un reti internet dallo spazio entra nel vivo. - GenDirt : RT @wireditalia: Per aumentare il traffico dati e saldarsi alle reti mobili di quinta generazione. -