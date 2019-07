Parigi premia Rackete | perseguitata per aver salvato migranti

Non ha di meglio da fare! Parigi premia Carola Rackete con la medaglia Grand Vermeil : Il Comune di Parigi ha deciso di premiare le capitane della Sea Watch 3, Carola Rackete e Pia Klemp, con la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza concessa dal sindaco della capitale francese, a testimonianza della "solidarietà e dell'impegno di Parigi per i diritti umani". "Le due umanitarie Caroline Rackete e Pia Klemp, ancora perseguite dalla giustizia italiana per avere salvato dei migranti nel Mediterraneo, ricevono la medaglia ...

Carola premiata dal Comune di Parigi : «Perseguita dalla giustizia italiana» : La capitana riceverà la più alta onorificenza della capitale francese che verserà anche 100mila euro a favore della Sos Mediterraneé per una nuova missione di salvataggio

Parigi premia Rackete! E' perseguitata : 14.30 "Le due capitane della Sea Watch 3, Carola Rackete e Pia Klemp,riceveranno la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi,per aver salvato migranti in mare". Lo ha annunciato Parigi,accusando che "sono ancora perseguitate dalla giustizia italiana". Pronto il commento di Salvini: "Non è Scherzi a parte.La Rackete non è quella che ha schiacciato una motovedetta GdF? E ora i colpevoli sono i finanzieri? Vuoi ...

Parigi - premia Rackete."E' perseguitata" : 14.30 "Le due capitane della Sea Watch 3, Carola Rackete e Pia Klemp,riceveranno la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi,per aver salvato migranti in mare". Lo ha annunciato Parigi,accusando che "sono ancora perseguitate dalla giustizia italiana". Pronto il commento di Salvini: "Non è Scherzi a parte.La Rackete non è quella che ha schiacciato una motovedetta GdF? E ora i colpevoli sono i finanzieri? Vuoi vedere ...

Carola Rackete premiata dal Comune di Parigi «perseguita dalla giustizia italiana» : La capitana riceverà la più alta onorificenza della capitale francese che verserà anche 100mila euro a favore della Sos Mediterraneé per una nuova missione di salvataggio

**Migranti : Salvini - ‘Parigi premia Rackete? Non ha di meglio da fare’** : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Il Comune di Parigi evidentemente non ha di meglio da fare che premiare questi soggetti qua”. Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook commenta l’onoreficienza assegnata a Carola Rackete.“Un bacione a Carola, nonostante mi voglia chiudere il profilo Fb, questa potrebbe essere tl’ultima diretta -afferma il vicepremier – in fin da conti le vogliamo tanto ...

Parigi premia Carola : "Perseguita in Italia per aver salvato migranti in mare" : “Le due capitane della Sea Watch 3, Carola Rackete e Pia Klemp, riceveranno la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi, per aver salvato migranti in mare”: lo annuncia un comunicato del municipio della capitale francese. La medaglia vuole simboleggiare “la solidarietà e l’impegno di Parigi per il rispetto dei diritti umani” e va alle due operatrici umanitarie tedesche ...