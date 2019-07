Millie By You | la nuova collezione Converse firmata dalla star di Stranger Things

vanityfair

(Di venerdì 12 luglio 2019)Bobby Brown, laperBobby Brown, laperBobby Brown, laperBobby Brown, laperBobby Brown, laperBobby Brown, laperBobby Brown, laperBobby Brown, laperBobby Brown, laperBobby Brown, laperSneaker di culto reinterpretata innumerevoli volte nel corso dei decenni, la classica All-Chuck Taylor è una delle scarpe che non sembra proprio voler passare di moda: progettata nel 1921 come calzatura sportiva da basker per i giocatori degli Stati Uniti, è ormai indossata ovunque nel mondo, subendo ciclicamente un restyling a seconda dei trend e, spesso, dei guest designer. L’ultima trasformazione delle All-, ...

httpsssara : Prezzemolo. Giovedì santo. You name it. Non ho niente contro Millie, il suo lavoro in ST mi piace pure, ma la stan… - maggio_la : @scemochilegge15 Comunque avevo letto che in un' intervista Millie Bobby Brown si è fatta sfuggire un' informazione… - merilukapiti : millie interpretazione spettacolare come sempre,potevano far emergere un po’ di più will e bhe hopper i already mis… -