Massimo Troisi | Il postino che consegnava amore e ironia

Il ricordo di Massimo Troisi a 25 anni dalla morte : Massimo Troisi aveva 41 anni quando è morto. E' successo il 4 giugno del 1994 a casa della sorella Annamaria, a Ostia. Esattamente 12 ore dopo la fine delle riprese dell'apprezzatissimo film Il Postino. La causa era relativa a uno scompenso cardiaco alla valvola mitralica. Il regista, prima di iniziare a girare, era tornato dal suo chirurgo De Beckey che lo aveva già operato nel 1976 in America. La soluzione ai suoi problemi di salute poteva ...

Alla domanda esistenziale di Sarri sulla fedeltà - rispondiamo con Massimo Troisi : Lo scartiloffio Mentre seguiamo Sarri nel suo Getsemani professionale consegnarci le sue drammatiche domande – “Che fai: resti fedele a una moglie da cui hai divorziato?” – ci chiediamo, così per gioco, se esista un una terza via, che da una parte ci sottragga Alla harmonyzzazione dei sentimenti tondi come confetti rosa in cui Napoli galleggia e dall’altra eviti di renderci banalissimi cinici di circostanza che ricordano i paninari degli anni ...

Barbara d’Urso : le parole sull’ex fidanzato Mauro e Massimo Troisi : Barbara d’Urso: le parole nostalgiche sull’ex fidanzato Mauro Berardi e su Massimo Troisi 25 anni fa, il cinema, la tv e il teatro italiano piangevano la scomparsa di Massimo Troisi, artista e attore unico nel panorama del Bel Paese. Oggi in tanti hanno ricordato il napoletano e tra questi c’è stata anche Barbara d’Urso, nota […] L'articolo Barbara d’Urso: le parole sull’ex fidanzato Mauro e Massimo ...

ANNA PAVIGNANO - COMPAGNA Massimo TROISI/ 'La svedese - film che non riuscì a girare' : ANNA PAVIGNANO, COMPAGNA di MASSIMO TROISI nella vita e sul set: il ricordo dell'attore e regista scomparso e i loro primi anni insieme.

Massimo Troisi : 5 cose da sapere sulla storia dell’attore : 5 curiosità su Massimo Troisi: come è morto, quanti anni aveva e tanto altro sulla storia dell’attore napoletano Passano gli anni, passano gli attori ma lui resta intramontabile. Massimo Troisi è uno degli attori e comici più stimati e apprezzati della cultura cinematografica e televisiva italiana. Di seguito 5 imperdibili curiosità per sapere tutto sulla […] L'articolo Massimo Troisi: 5 cose da sapere sulla storia dell’attore ...

Napoli - lo studio di Massimo Troisi al Pan grazie a una donazione degli eredi : Il Comune celebra i 25 anni dalla scomparsa del regista: mobili e oggetti di Troisi saranno scenograficamente sistemati per ricreare l'ambiente dove Massimo lavorava e creava i suoi capolavori

Venticinque anni fa moriva a Roma Massimo Troisi : Con la morte Massimo Troisi ci giocava spesso, sapeva che per lui, malato di cuore, era ineluttabile; prima o poi sarebbe arrivata. Ma da immenso capocomico qual era, trovava il modo di scherzarci su, forse per esorcizzarla, per non pensarci, per renderla un normale capitolo del suo straordinario cammino di uomo e artista. Ucciso dal maniaco Funiculì Funiculà in "No grazie, il caffé mi rende nervoso", ricordato dagli amici in "Morto Troisi, viva ...

Il 4 giugno 1994 ci lasciava Massimo Troisi : sono passati 25 anni dalla morte dell'artista : sono passati 25 anni dalla morte di un artista indimenticabile come Massimo Troisi. I suoi inizi televisivi sono riconducibili alla trasmissione Non stop ideata dal grande regista Enzo Trapani. Alla fine degli anni Settanta ha ottenuto un grande successo con il trio comico La Smorfia. Questo programma ha avuto il merito di scoprire molti talenti tra i quali spiccano "I gatti di vicoli miracoli" e Carlo Verdone. In quel periodo c'è stata la ...

Massimo Troisi - cinque frammenti tra cinema e tv per ricordarlo : anche quando fu censurato a Sanremo : Ricomincio da tre, anzi da quattro. No, da cinque. A venticinque anni dalla morte di Massimo Troisi vogliamo ricordare l’artista napoletano attraverso cinque frammenti tra cinema e tv, cinque pezzi apparentemente facili, cinque momenti d’arte comica dove il suo irresistibile intarsio verbale si amalgama ad un’incredibile mimica di viso e corpo fino a renderlo maschera universale. SCUSATE IL RITARDO (1986) – Lui e lei sul letto. Le coperte a metà ...

25 anni senza Massimo Troisi : le sue battute più belle : Ricomincio da tre (1981)Scusate il ritardo (1982)Non ci resta che piangere (1985)Le vie del signore sono finite (1987)Pensavo fosse amore e invece era un calesse (1991)Il postino (1994)Il viaggio di Capitan Fracassa (1990)Che ora è?La morte bussò alla sua porta la notte del 4 giugno del 1994, esattamente venticinque anni fa. Le riprese de Il Postino, il film che aveva interpretato e sceneggiato e per il quale avrebbe ricevuto due candidature ...

Techetechetè ritorna con gli omaggi a Fabrizio Frizzi e Massimo Troisi : Fabrizio Frizzi La bella stagione quest’anno fatica a venire, ma l’estate ha già fatto capolino in tv, dal momento che diversi programmi del daytime hanno salutato il pubblico. C’è chi lascia spazio a repliche e chi invece ad un programma sostitutivo, come I Soliti Ignoti, che da oggi affida l’access prime time di Rai 1 a Techetechetè. Techetechetè: oggi puntata dedicata a Fabrizio Frizzi Il programma amarcord, firmato da ...

Massimo Troisi - 25 anni dopo : cosa ci resta di lui e quanto ci manca : Perché vale la pena vivere? Ognuno di noi anche se non ha trovato un movente plausibile o nemmeno sa chi siano i responsabili, conosce bene le armi del delitto e potrebbe dare una risposta diversa a questa domanda. Woody Allen in un monologo del suo film Manhattan, 1979, ha messo al primo posto Groucho Marx, una scelta senz'altro comprensibile perché in quell’anno Massimo Troisi non era ancora all’apice della sua notorietà, nonostante i primi ...

Massimo Troisi - un genio che è sempre vivo : Quando vinse la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia per «Che ora è» di Ettore Scola, Massimo Troisi l'accolse alla sua maniera, scherzando sull'ex aequo che avrebbe...