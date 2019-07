Mameli | «Delle volte si è più legati ai ricordi che ruotano nell’ orbita di una persona

domanipress

(Di venerdì 12 luglio 2019) Da oggi venerdì 12 luglio nelle radio, in tutti i digital store e sulle piattaforme streaming, “Latte di Mandorla” il nuovo singolo di, il cantautore indie-pop di origini siciliane che ha esordito con“Inno”, il suo EP di debutto (uscito ad aprile 2019) che contiene gli inediti presentati ad Amici 18, come “Ci vogliamo bene”, che ad oggi conta oltre 1,7 milioni di stream su Spotify. “Latte di mandorla è la canzone che mi è servita a metabolizzare la fine di una storia d’amore”, racconta, “si è piùaichenell’di unache allain sé. Dopo tanto tempo dalla fine della relazione, ho finalmente capito che non era lei a mancarmi, non potevano essere quelle notti buie e tristi, ma la nostra quotidianità…alla fine dei conti è l’abitudine a fotterci tutti. Mai abituarsi! Amen.”, è pronto a tornare ...

antonellaprivi : Mameli che con “Latte di mandorla” mi fa mancare anche il fidanzato delle elementari. - Lipsaremoving2 : RT @7princ_8: È bellissima la descrizione che fa Mameli di Sara comunque ?? '..la frangetta che ti piace quando sembri francese, l'accento… - Vanessa79663848 : Che bello che al di là delle preferenze musicali...siamo tutti uniti per complimentarci sia con mameli che con gior… -