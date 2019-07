Mafia : nuovo colpo a cosca Licata - in manette consigliere con boss come 'sponsor'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Angelo Occhipinti è stato ripetutamente condannato per il delitto di associazione mafiosa e di reati commessi al fine di agevolare Cosa nostra. Il gip Fabio Pilato ricorda che Occhipinti "è notoriamente riconosciuto da tutti i suoi interlocutori, comuni cittadini, imprenditori, commerc

Mafia : nuovo colpo a cosca Licata - in manette consigliere con boss come ‘sponsor’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Angelo Occhipinti è stato ripetutamente condannato per il delitto di associazione mafiosa e di reati commessi al fine di agevolare Cosa nostra. Il gip Fabio Pilato ricorda che Occhipinti “è notoriamente riconosciuto da tutti i suoi interlocutori, comuni cittadini, imprenditori, commercianti, come soggetto di pericoloso spessore criminale ormai certificato anche dai provvedimenti giudiziari”. “Non vi è ...

Mafia : arresti Licata - di nuovo in manette consigliere comunale Scozzari : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Finisce di nuovo agli arresti, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, il consigliere comunale di Licata (Agrigento), Giuseppe Scozzari, che era stato arresto nei giorni scorsi nell'ambito dell'operazione antiMafia dei Carabinieri. Scozzari, 47 anni,

Mafia : arresti Licata - di nuovo in manette consigliere comunale Scozzari : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Finisce di nuovo agli arresti, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, il consigliere comunale di Licata (Agrigento), Giuseppe Scozzari, che era stato arresto nei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione antiMafia dei Carabinieri. Scozzari, 47 anni, responsabile dell’ufficio tecnico del San Giacomo d’Altopasso e consigliere comunale di Licata, si era ...