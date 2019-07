tuttoandroid

(Di venerdì 12 luglio 2019)ha introdotto lo zainettol'anno scorso insieme a6T, tuttavia l'accessorio era disponibile solo per gli acquirenti in possesso di un codice disegreto. A partire da questa settimana è possibile acquistare questo particolare zainetto per la prima voltabisogno di un codice di. L'articolo Lodiora èproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Lo zaino Explorer di OnePlus ora è acquistabile senza invito -