Incendio in parco via della Storta | intervento in corso

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – Un vastoe’ divampato in un’area verde di via, a Roma, circa alle 15. Le fiamme hanno interessato il tratto da via Traversella e via Chiasso in direzione Cassia. Per motivi di sicurezza e per consentire le opere di spegnimento, si e’ reso necessario chiudere via. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia Locale dei Gruppi Monte Mario e Cassia. L'articoloinviainproviene da RomaDailyNews.

solebastardo : RT @SardiniaPost: #ParcoMolentargius, ancora fiamme. Nuovo #incendio minaccia case e strutture - SardiniaPost : #ParcoMolentargius, ancora fiamme. Nuovo #incendio minaccia case e strutture - Mibac_Puglia : #ASCOLISATRIANO (FG) - #AREA ARCHEOLOGICA DI #FARAGOLA E #PARCO #ARCHEOLOGICO DEI #DAUNI. Il #Segretariato regional… -