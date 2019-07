Imane Fadil “non è stata avvelenata” Dall’equipe di Medicina legale di Milano nessuna

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019)“non èavvelenata“. Questo il responso degli esperti didichiamati a pronunciarsi sul decesso della giovane testimone dei processi Ruby con imputato Silvio Berlusconi, morta improvvisamente a 34 anni lo scorso 1 marzo presso l’Humanitas di Rozzano, dopo un mese di agonia. L’equipe guidata dall’anatomapatologa Cristina Cattaneo avrebbe determinato come non vi siano “elementi a supporto di ipotesi di morte non naturale“. Il gruppo di esperti ha scartato fin da subito l’ipotesi di una morte legata a sostanze radioattive. Gli esami su ossa, tessuti e sangue si sono focalizzati sulla presenza di metalli, in particolare di ferro, molibdeno, antimonio e cromo. Una concentrazione superiore alla norma, ma non ritenuta mortale e dunque non sufficiente, secondo i consulenti, a ipotizzarla come causa del decesso. ...

