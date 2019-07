Il 5G arriva all’interno degli edifici grazie a JMA Teko e a un po’ di tecnologia italiana

tuttoandroid

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il 5G "in-building" per le connessioni ultra veloci all'internoin Italiaallasviluppata a Bologna dall'azienda americana JMA. Ecco di cosa si tratta. L'articolo Il 5Gall’internoa JMAe a un po’ diproviene da TuttoAndroid.

dolcizie : Le persone sono come quelle finestre di vetro a specchio. Brillano e luccicano quando il sole è alto, ma quando arr… - giasty1 : RT @adriano1949: ogni volta che il pirletti verde è in difficoltà arriva una lettera anonima con proiettile! lettera con indirizzo scritto… - adriano1949 : ogni volta che il pirletti verde è in difficoltà arriva una lettera anonima con proiettile! lettera con indirizzo s… -