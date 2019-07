Ed Sheeran | il nuovo album “No 6 Collaborations Project” è uscito! Non perderti il video

Ed Sheeran - nel nuovo album collaborazioni con 22 artisti : “Prima mi dicevo ‘vorrei lavorare con quelli’ - ora ce l’ho fatta” : FQ Magazine Francesco Sarcina, “la moglie lo lascia per il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio” Dimenticate le atmosfere rarefatte di “Perfect”, o i singoli dal successo planetario come “Lego House” o “Shape Of You”. Ed Sheeran stavolta ha deciso di giocare duro, sparigliare le carte in tavola e lo fa con il nuovo album ...

Nasce l’Experience Room di Ed Sheeran a Milano per il nuovo EP No. 6 Collaborations Project : A pochi giorni dal rilascio del nuovo EP, arriva l'Experience Room di Ed Sheeran a Milano. L'Ed Quarter è quindi pronto al debutto, con apertura l'11 luglio prossimo e fino al 14, a due giorni dalla pubblicazione di No. 6 Collaborations Project. Lo spazio dedicato a Ed Sheeran sarà allestito all'interno del Mondadori Megastore di Milano, che aprirà ufficialmente l'11 luglio alle 18 con esperienze interattive musicali ma anche giorni. Per la ...

Ed Sheeran. Il bello del nuovo album - No.6 Collaborations Project. Con 22 altri artisti : In inglese si dice «straight to the point», in italiano l’equivalente è dritto al punto. Così ha fatto Ed Sheeran, che, alla vigilia del concerto milanese (mercoledì 19 giugno) che chiude le tre tappe italiane del suo tour, ha annunciato il titolo del disco in uscita il prossimo 12 luglio. Si chiama No.6 Collaborations Project, un nome lineare per il sesto disco del cantautore che, questa volta, ha puntato tutto ...

Ed Sheeran : anche Camila Cabello e Cardi B tra i featuring del nuovo album “No.6 Collaborations Project” : Ecco la lista dei nomi The post Ed Sheeran: anche Camila Cabello e Cardi B tra i featuring del nuovo album “No.6 Collaborations Project” appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran : anche un duetto con Bruno Mars nel nuovo album “No.6 Collaborations Project” : Parola di Ed! The post Ed Sheeran: anche un duetto con Bruno Mars nel nuovo album “No.6 Collaborations Project” appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo di Cross me di Ed Sheeran - nuovo singolo a sorpresa prima di No. 6 Collaborations Project : Arriva Cross me di Ed Sheeran, nuovo singolo con il quale l'artista di Halifax ha anticipato il nuovo EP annunciato per il 12 luglio e nel quale ha inserito unicamente duetti. La tracklist è già nota, mentre attendono di essere annunciati i nomi gli artisti coinvolti nelle collaborazioni. Nella lista di canzoni scelta c'è anche I don't care, che Ed Sheeran ha pubblicato con Justin Bieber, insieme a un'altra serie di brani che l'artista ...

No. 6 Collaborations Project è il nuovo EP di Ed Sheeran - solo duetti per la prossima uscita che ha già data e tracklist : L'annuncio del nuovo EP di Ed Sheeran arriva a sorpresa. Dopo Cross me, che sarà il nuovo singolo dopo la collaborazione con Justin Bieber, il cantautore di Halifax ha deciso per una nuova pubblicazione nella quale sarà contenuto anche I don't care. Già ufficiale anche la data d'uscita, prevista per il 12 luglio, ma l'EP sarà già disponibile per i pre-order a cominciare dal 24 maggio così come dichiarato nel post che ha contenuto l'annuncio ...

Ed Sheeran annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo album ricco di featuring “No.6 Collaborations Project” : In arrivo il 12 luglio The post Ed Sheeran annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo album ricco di featuring “No.6 Collaborations Project” appeared first on News Mtv Italia.

Cross me è il nuovo singolo di Ed Sheeran dopo il duetto con Justin Bieber in I don’t care : Il nuovo singolo di Ed Sheeran è Cross me. Ad annunciarlo è l'artista britannico sui social, nei quali rivela il titolo del prossimo brano e richiede che siano indovinati i nomi di coloro che collaboreranno nella sua prossima prova di studio, quella che segue il successo di I don't care con Justin Bieber. Discograficamente fermo a Divide, Ed Sheeran sarà di nuovo in Italia per i concerti annunciati e previsti per il mese di giugno. L'ultimo ...