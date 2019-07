Diretta Nadal Federer | 1-1 | streaming video tv | Rafa non sbaglia più! | Wimbledon

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 1-0 - Wimbledon 2019 in Diretta : l’elvetico vince il terzo set e torna in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 CHE ROVESCIO DI NADAL! Nell’indietreggiare sulla risposta di Federer, lo spagnolo trova il cross di rovescio incrociato. 15-40 DOPPIA PALLA BREAK FEDERER! Nadal si difende come può, ma Federer trova il giusto diritto diagonale e doppia chance di 2-1. 15-30 LA FORTUNA RICAMBIA IL FAVORE! Federer aveva trovato un rovescio lungolinea pazzesco ma Nadal si salva con il rovescio e..il ...

15-15 Scappa via il diritto di Federer, sbilanciato verso l'indietro. 0-15 Parte con un doppio fallo Nadal. INIZIO QUARTO SET 19.48 Roger Federer torna in partita conquistando il terzo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break conquistato nel quarto gioco ed essere sopravvissuto al proprio servizio nonostante la pressione di Nadal, che si è differenziato dall'elvetico del secondo ...

2-5 Federer con la "veronica"! Dopo aver sbagliato la prima volée, si supera con la volée di rovescio. 40-15 Nadal martella con il diritto: Federer non ci può arrivare. 40-0 Ace per lo svizzero, l'11°. 30-0 Servizio e diritto per Federer. 15-0 Federer disegna il campo con traiettorie spaziali: Nadal può solo ricorrere all'errore in rete. 2-4 Ottimo servizio di Nadal nel ...

1-4 Federer si salva in un game fondamentale ed allunga nel set! Terzo parziale ricco di tennis e scambi! AD-40 ALTRO SCAMBIO DURISSIMO! ALTRO ERRORE DI NADAL! 25 colpi in cui Nadal era riuscito a portare lo scambio dalla sua parte; ottima difesa di Federer che porta l'iberico alla disperazione. 40-40 Si salva ancora Federer: servizio e diritto. 40-AD Risposta pazzesca di Nadal sui piedi ...

15-0 Federer prova la risposta vincente: Nadal porta a casa il punto. 1-2 Altro ace e game a zero: giochi rapidi in questo avvio di parziale. 40-0 Anche Nadal giunge in ritardo sulla prima dello svizzero. 30-0 Ace dello svizzero. 1-1 Altro servizio vincente per lo spagnolo: Federer completamente spaesato. 30-15 Federer non riesce a tenere lo scambio: rovescio nel telone. 15-15 Ace per Nadal: ...

15-15 Ace per Nadal: battuta centrale. 0-15 doppio fallo per Nadal in avvio di terzo set. 0-1 Turno di battuta a zero per Federer. 40-0 Altra prima vincente per l'elvetico. 30-0 Ace per lo svizzero. 15-0 Nadal affossa la risposta su una buona prima di Federer. INIZIO TERZO SET 19.10 Rafael Nadal ristabilisce la parità in quel di Wimbledon grazie ad un secondo set perfetto: dopo le chance ...

1-0 Ancora un'ottima risposta di Federer ma, di nuovo, lo svizzero non riesce a concludere. 40-15 Ottima risposta di Federer che però non trova il vincente di rovescio: il nastro porta via il passante. 30-15 Federer non trova la giusta misura con il diritto dopo il servizio di Nadal. 15-15 Rovescio sublime in diagonale del tennista svizzero! 15-0 Risposta sul nastro sulla seconda di ...

5-6 Risposta lunga ed altro game a zero: tie-break assicurato per Federer. 40-0 Lo svizzero va veloce con il braccio e non consente a Nadal di entrare nello scambio. 30-0 Federer danza in campo con il diritto e conclude a volo il punto. 15-0 Servizio e diritto per Federer. 5-5 Seconda centrale di Nadal: altro game che è andato via veloce. 40-15 Nessuna possibilità di rispondere per ...

4-5 Altro servizio vincente confermato anche dal Challenge: Federer non trema e resta in vantaggio. 40-30 Sesto ace per lo svizzero. 30-30 Diritto lungolinea che sa di rimpianto per Federer: con il campo libero, sceglie la soluzione più difficile e sbaglia di poco. 30-15 Ace per Federer. 15-15 Diritto su di giri per Federer che non trova il campo: game importante. 15-0 Diritto che resta sulla ...

15-0 Scambio condotto da Nadal con il diritto. 3-4 Il pubblico esulta per lo smash di Federer, che, agevolato dal nastro, chiude a rete grazie al pallonetto di Nadal. 40-0 Primo scambio prolungato del match: Federer comanda lo scambio e mette i piedi in campo con il rovescio che porta Nadal all'errore. 30-0 Ancora preciso al centro lo svizzero. 15-0 Prima potente al corpo di Federer. 3-3 ...

30-15 Federer stecca con il diritto: ottima seconda di Nadal. 15-15 Che giocata di Federer con il rovescio back: Nadal viene sorpreso dalla palla insidiosa dello svizzero. 15-0 Aggredisce Nadal sulla risposta corta di Federer: ottimo diritto incrociato. 2-1 Quinto ace e anche Federer vince il turno di servizio a zero. 40-0 Ace di Federer. 30-0 Federer aumenta il ritmo da fondo campo con il ...

