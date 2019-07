Crosetti e la sorpresa dei cori per Higuain | “Resta alla Juve”

Per Crosetti la sorpresa della panchina bianconera potrebbe essere Klopp : Su Repubblica Maurizio Crosetti gioca con i possibili nomi per l’avvicendamento sulla panchina della Juventus dopo l’addio di Allegri. “C’è quella vecchia frase sempre attuale: quando lei ti molla, vuol dire che ha già un altro. Improbabile che la Juventus non avesse (e non abbia) già il nuovo tecnico in mano, nel momento del repentino addio ad Allegri”. Pur riconoscendo che, a quanto pare, sia Maurizio Sarri il favorito ...