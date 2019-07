Chiusura notturna immissione su D19 Roma Sud dal Gra

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019)– Sulla D19 Diramazionesud, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di lunedi’ 15 alle 5 di martedi’ 16 luglio, sara’ chiuso lo svincolo che dalla carreggiata interna del Gra (Grande raccordo anulare) immette sulla Diramazionesud e sullo svincolo per lanina. In alternativa, proseguire sulla carreggiata interna del Gra e uscire allo svincolo 21-22 Anagnina-Tuscolana, rientrare sul Gra in carreggiata esterna, verso Firenze-L’Aquila, con ingresso sulla Diramazionesud, percorrendo lo svincolo 19. L'articolosu D19Sud dal Gra proviene daDailyNews.

MIPiemonte : ??A6 ?Chiusura notturna dal 17/07/19 fra Ceva e Millesimo in direzione Savona. - MIPiemonte : ??A6 ?Chiusura notturna dal 18/07/19 fra Ceva e Millesimo in direzione Savona. - metfirenze : A1 Milano-Napoli: chiusura notturna del tratto Firenze Nord Calenzano interconnessione con A11 e stazione di Firenz… -