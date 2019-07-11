Traffico Roma del 11-07-2019 ore 11 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… - Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena -
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 10 : 30 : CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN LARGO CAMESENA SIAMO IN ZONA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL MANDRIONE. SEMPRE SULLA CASILINA IL Traffico RALLENTA PER UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DELLA CASILINA VECCHIA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 10 : 00 : CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN LARGO CAMESENA SIAMO IN ZONA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL MANDRIONE. SEMPRE SULLA CASILINA IL Traffico RALLENTA PER UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DELLA CASILINA VECCHIA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 09 : 30 : CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN LARGO CAMESENA SIAMO IN ZONA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL MANDRIONE. SEMPRE SULLA CASILINA IL Traffico RALLENTA PER UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DELLA CASILINA VECCHIA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 20 : 00 : Traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il bivio per l’autostrada Roma fiumicino e la Romanina; in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra BUFALOTTA e via prenestina. A Roma NORD SI RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi da tiburtina allo svincolo della a24 ed ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19 : 30 : Traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il bivio per l’autostrada Roma fiumicino e la Romanina; in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra BUFALOTTA e via prenestina. A Roma NORD SI RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi da tiburtina allo svincolo della a24 ed ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19 : 00 : PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE PER IL SOLO Traffico IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19 : 00 : PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE PER IL SOLO Traffico IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 18 : 30 : PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE PER IL SOLO Traffico IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 18 : 00 : Traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il bivio per l’autostrada Roma fiumicino e la Romanina; in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra nomentana e via prenestina. sul tratto urbano della a24 code tra tor cervara ed il raccordo anulare in direzione fuori Roma sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi da tiburtina allo svincolo della a24 ed ancora tra via prenestina ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 17 : 30 : Traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il bivio per l’autostrada Roma fiumicino e la Romanina; in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra nomentana e via prenestina. sul tratto urbano della a24 code tra tor cervara ed il raccordo anulare in direzione fuori Roma sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi da tiburtina allo svincolo della a24 ed ancora tra via prenestina ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 17 : 00 : Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE A TRATTI SU VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA TOR ...