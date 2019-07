Taglio dei parlamentari | legge approvata in Senato con 180 sì | i festeggiamenti del M5s

Il ddl sul Taglio dei parlamentari passa al Senato con 180 sì : L’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari con 180 voti favorevoli, 50 contrari e nessuna astensione.Serviva la maggioranza assoluta. Ora si torna alla Camera per l’approvazione definitiva. Forza Italia, come ha annunciato in Aula, non ha partecipato al voto.

Il Senato approva il Taglio del numero dei parlamentari : Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari. Nella Camera si passerebbe dai 630 deputati attuali a 400 mentre i Senatori dai 315 attuali passerebbero ad essere 200. L'approvazione finale e definitiva potrebbe arrivare a fine mese, con il secondo voto di Montecitorio.Continua a leggere

Lega studia "pace fiscale 2" e Taglio ai costi dei pagamenti con carte e bancomat : Un consistente "pacchetto fiscale", da introdurre eventualmente anche ricorrendo a un decreto legge colLegato alla prossima manovra. È quanto sta studiando in questi giorni la Lega con la regia...

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex parlamentare contro il Taglio dei vitalizi : La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex parlamentare contro il taglio dei vitalizi voluto dal Movimento 5 Stelle e approvato un anno fa dall’ufficio di presidenza della Camera, stabilendo di non aver alcun titolo per deliberare su

Dal Taglio dei vitalizi si risparmiano 280 milioni di euro : Sono in tutto circa 2.700 i vitalizi erogati agli ex parlamentari, per un importo totale di circa 200 milioni di euro. Sommando la cifra relativa alla Camera con quella del Senato si ottiene un risparmio di circa 56 milioni all'anno, e cioè circa 280 milioni a legislatura. La "sforbiciata" voluta dai 5 stelle, con il via libera della Camera al taglio dei vitalizi approvato a luglio del 2018, a cui poi è seguita analoga decisione da parte ...

Csm - Bonafede traccia la riforma : ‘Stop ai parlamentari che diventano membri laici’. E Taglio dei compensi a tutti i consiglieri : Chi entra nel Consiglio superiore della magistratura non deve avere ricoperto ruoli politici elettivi nei 5 anni precedenti. Insomma: mai più parlamentari che diventano membri laici del Csm. E’ la linea che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede vuole assumere per la riforma della legge elettorale per la composizione dell’organismo di autogoverno della magistratura. Per intendersi: se questa norma esistesse già ora, non ...

Corte dei Conti avverte sulla flat tax : "Rischi gravi da un Taglio shock delle tasse" : La Corte dei Conti lancia un avvertimento sulla flat tax. Si può fare, ma deve essere graduale, perché un taglio imponente porterebbe “gravi rischi” sulla tenuta dei Conti pubblici. Ma la magistratura contabile solleva perplessità anche sulle tendenze della spesa pubblica. E rimarca la necessità di far calare il debito pubblico, insostenibile per la finanza italiana.Il procuratore generale, Alberto ...

Corte dei Conti : “Debito ai limiti - rischi gravi da un Taglio choc delle tasse” : “Il debito italiano ha probabilmente raggiunto i limiti massimi di sostenibilità” e “ha un costo finanziario gigantesco”. Il procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, analizza così il tema al centro della possibile procedura d’infrazione dell’Europa contro l’Italia. La relazione di parificazione del Rendiconto generale dello Stato 2018 elaborata dai magistrati contabili è il passaggio ...

Sicilia : Ars - Taglio fino al 40 per cento alle pensioni d'oro dei burocrati : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Grazie al governo nazionale anche l’Ars dovrà applicare il taglio alle pensioni d’oro per il personale in quiescenza. Abbiamo appena approvato quella che sarà una bella sforbiciata fino al 40% alle pensioni che vanno dai 100 mila ai 500 mila euro l’anno. I Siciliani r

Fed resta ferma - ma apre a un Taglio dei tassi. Powell a Trump : "Resto 4 anni" : La Fed abbandona l’approccio ”paziente” e apre la porta a un possibile taglio dei tassi di interesse. A fronte dell’aumento delle incertezze, la banca centrale americana si dice pronta ad “agire in modo appropriato” a sostegno dell’espansione economica. Per ora comunque i tassi restano fermi in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. Un eventuale taglio è rimandato a luglio e dopo l’estate, ...

La Bce aiuta l’Italia : “Pronti nuovi stimoli e il Taglio dei tassi” : Spread sui Bund tedeschi ai minimi da primavera, Borsa di Milano euforica, euro in discesa, un messaggio di sostegno all’ala moderata del suo governo e uno meno piacevole a Donald Trump, che gli dedica quattro tweet densi di livore. A meno di sei mesi dall’uscita dal grattacielo sul Meno, Mario Draghi è ancora l’Italiano più influente nel mondo e q...

Bce - Draghi annuncia il possibile nuovo Taglio dei tassi ed è scontro con Trump : Il presidente americano accusa il presidente della Banca centrale di tenere basso l'euro, ma Draghi replica: "Non ci interessa il cambio col dollaro"