Palinsesti Real Time | autunno 2019 Arriva The Real Housewives di Napoli con Noemi

davidemaggio

(Di giovedì 11 luglio 2019)Spin off e adattamenti di programmi celebri, novità assolute e immancabili conferme caratterizzeranno la nuova stagione di, il canale 31 che a settembre festeggerà i 10 anni di vita sul digitale terrestre.A settembre Matrimonio a Prima Vista trasloca da Sky Uno. Tre esperti – la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il nuovo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini – sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici selezioneranno tre coppie di perfetti sconosciuti che si conosceranno per la prima volta il giorno del matrimonio. Per loro una festa di nozze, una luna di miele e cinque settimane di convivenza per capire se vogliono restare insieme o chiedere il divorzio. Promette di far discutere anche Thedi, versione partenopea del famoso e fortunato franchise di NBC, che sbarca sul canale con ...

ValentinaPetrin : RT @IlContiAndrea: #PalinsestiDiscovery, l’atteso ritorno di Daria Bignardi sul Nove con “L’assedio”, Crozza confermato per tre anni, nessu… - IlContiAndrea : #PalinsestiDiscovery, l’atteso ritorno di Daria Bignardi sul Nove con “L’assedio”, Crozza confermato per tre anni,… - FabioTraversa : I palinsesti propongono singolari sfide: quella al femminile tra #CarlaGozzi e #PaolaMarella (martedì sera su Real… -