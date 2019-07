Moda e nuovi talenti | Moon Hussain vince il premio Coin Excelsior | ecco i suoi abiti

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi dettagli sulla Modalità Discovery Tour : Come visto già in Assassin’s Creed Origins, anche in Assassin’s Creed Odyssey sarà disponibile entro la fine dell’anno la modalità Discovery Tour, la quale permetterà di esplorare l’Antica Grecia senza nemici, ricevendo nozioni storiche. Assassin’ s Creed Odyssey: La modalità Discovery Tour Ubisoft in data odierna ha svelato Nuovi e interessanti dettagli per la ...

Moda uomo - i nuovi brand cinesi da tener d'occhio : Non solo le solite grandi maison di alto profilo, la Moda uomo si sta sempre più animando anche di brand, al momento minori, ma promettenti. Durante la 96esima edizione di Pitti Immagine uomo appena terminata, la Guest Nation è stata la Cina, promossa da Fondazione Pitti Immagine Discovery in partenariato con la Shanghai Fashion Week, che ha messo in vetrina alcuni dei nomi più promettenti nella scena creativa cinese. ...

HP fa tornare di Moda il legno con i nuovi notebook Envy Wood : Fra gli annunci più singolari del Computex 2019 spiccano i nuovi notebook di HP, e in particolare i nuovi modelli Envy rivestiti in legno. Un richiamo alla natura e allo stile raffinato che attirerà probabilmente l’attenzione degli utenti più raffinati e modaioli. Interessanti però anche le workstation ZBook di ultima generazione e lo zaino per fruire della Realtà Virtuale anche in movimento. I nuovi Envy La nuova serie di notebook Envy ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled : svelati nuovi dettagli sulla Modalità avventura : L'uscita dell'atteso Crash Team Racing: Nitro-Fueled è distante poco meno di un mese e lo sviluppatore Beenox, per lenire l'attesa, ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla campagna single player, che tornerà nell'edizione remaster.In un post pubblicato su PlayStation Blog è stata confermata la modalità avventura, dove i giocatori dovranno competere con il nefasto alieno Nitros Oxide.La modalità presenterà le gare dei trofei, le gare dei ...

Fortnite si aggiorna alla versione 9.01 ed aggiunge il fucile d'assalto tattico - sette nuovi prefabbricati nella Modalità Creativa e molto altro : Questa mattina i server di Fortnite sono andati offline per l'arrivo della patch 9.01. Ora tutto sembra tornato nella normalità e possiamo finalmente dare uno sguardo al contenuto della nuova patch di gioco.Innanzitutto all'interno della Modalità Battaglia Reale è disponibile una nuova arma, ovvero il fucile d'assalto tattico. Questo fucile d'assalto robusto e preciso è l'opzione ideale a distanza ravvicinata. L'arma sarà presente nelle tre ...