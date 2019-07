Mercato Olimpia Milano – Arriva Sergio Rodriguez | colpaccio in uscita dal CSKA Mosca

sportfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) L’pronta a mettere le mani su: la squadra meneghina si assicurerà un profilo di grande esperienza e qualità Il primo grande colpo didell’è in dirittura d’arrivo. Indalsi sarebbe convinto a firmare con la squadra meneghina guidata dal neo allenatore Ettore Messina. ‘El Chacho’ occuperà lo spot di playmaker, aumentando il tasso tecnico della squadra, specialmente in Eurolega. Rvanta una grande esperienza europea con le maglie di Real Madrid e CKSA, senza contare le parentesi in NBA con Blazers, Kings, Knicks e Sixers.L'articoloindalSPORTFAIR.

