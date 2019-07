LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 11 luglio Brazzale e Riccobon in semifinale

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE13.15 VOLLEY – Va in archivio la finale per il 7° e 8° posto del torneo femminile, con la Repubblica Ceca che si è imposta 25-16 25-16 25-16 contro il Canada 13.12 TAEKWONDO – Natalia D’Angelo perde gli ottavi di finale 3-5 contro l’atleta turca Nafia Kus nella categoria dei -73 kg 13.09 VOLLEY – Situazione più equilibrata nel terzo set nel quarto di finale del torneo maschile tra Russia e Giappone: 14-13 in favore dei russi, che si sono imposti nei primi due parziali. 13.06 ATLETICA – Si è chiusa la gara del gruppo A dell’Heptathlon femminile nel salto in alto. Eleonora Ferraro ha concluso in terza posizione con la misura di 1.71, guadagnando 1779 punti, preceduta dalla finlandese Miia Sillman (1.83) con 2017 punti e dalla polacca Paulina Ligarska (1.74) con 1806 ...

