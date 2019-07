Legale Orlandi: vergogna, chi sa parli

Dopo la scoperta che sono vuote le due tombe del Cimitero Teutonico riaperte nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela, ladi famiglia fa un appello:"E' vergognoso,chi sa" Sotto una delle due tombe, spiega il perito degli"c'era una sorta di stanza e una struttura in cemento armato e abbastanza recente, assolutamente non compatibile con una sepoltura dell'800: è un dato oggettivo. Strano che non vi sia qualche documento che ci dica se lì c'era un corpo o se sia una in memoria. Importante verificare".(Di giovedì 11 luglio 2019)