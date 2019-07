George | Charlotte | Louis e il picnic «come noi» con mamma Kate Middleton

Principe William : “George - Charlotte o Louis gay? Per me è assolutamente ok” : “Se George, Charlotte o Louis fossero gay? Per me sarebbe assolutamente ok“. Ad assicurarlo è il Principe William, secondo in linea di successione al trono britannico, che ha dichiarato pubblicamente che per lui non sarebbe affatto un problema un ipotetico futuro coming out da parte dei figli suoi e di Kate Middleton. Certo, la prospettiva è ancora prematura, tenuto conto che i tre principini hanno per ora un’età fra meno di 6 e un ...

Kate Middleton - il prestigioso club di tennis di George e Charlotte è in rivolta : Guai in vista per l’esclusivo circolo sportivo che Kate Middleton ha scelto per i suoi Royal Babies. William e la duchessa di Cambridge dovranno forse cambiare il club di tennis di George e Charlotte: attualmente infatti il prestigioso Hurlingham club, dove i Royal Babies praticano tennis, è in rivolta per un investimento che non ha fatto contenti i soci del circolo. Fondato nel 1888, questo centro sportivo è considerato tra i più esclusivi in ...

Lezioni di danza - giardinaggio e ceramica. Charlotte frequenterà la stessa scuola di George : Charlotte di Cambridge compie 4 anniCharlotte di Cambridge compie 4 anniCharlotte di Cambridge compie 4 anniPiccole principesse crescono. Il prossimo giugno Charlotte di Cambridge, 4 anni già compiuti, farà il suo ingresso in una scuola «da grandi». Finito l’asilo, per la secondogenita di Kate Middleton e di William si apriranno le porte della Thomas’s Battersea, una scuola nel sud di Londra che costa 6 mila sterline a semestre, la ...

Baby George sarà in reale compagnia quando il prossimo autunno tornerà a scuola. La principessina Charlotte Elizabeth Diana, che il 2 maggio ha

George - Charlotte e Louis felici nel giardino ideato da mamma Kate : foto e video di famiglia : Kensington Palace ha diffuso le immagini e un video che mostra i figli dei duchi di Cambridge divertirsi nel luogo incantato...

George - Charlotte e Louis - i principini con i piedi scalzi nel parco - : Roberta Damiata Prima dell'inaugurazione ufficiale del parco giochi in mezzo al verde progettato da Kate, i suoi tre figli, i Principi George e Loui e la Principessa Charlotte, lo hanno testato personalmente Kate Middleton, in questo periodo è stata un po’ "oscurata" dalla nascita di Archie, ma torna alla ribalta delle cronache di tutto i mondo con un’iniziativa davvero interessante. Ha infatti progettato insieme ad un gruppo di ...

Kate Middleton nel suo giardino con George - Charlotte e Louis : Una giornata di totale immersione nel verde per Kate, William e i loro tre royal baby. Ecco come sono apparsi su Instagram i Duchi di Cambridge per presentare “Back to Nature”, il giardino ideato da Kate Middleton con gli architetti Adam White e Andree Davies in occasione del Chelsea Flower Show 2019, manifestazione che aprirà i battenti il prossimo 21 maggio. Lo riporta il Daily Mail.Prima del pubblico, a godere del verde ...