Di D' Annunzio resta qualcosa di mai replicato | uno slancio lirico trasformato in realtà

(Di giovedì 11 luglio 2019) Era il 1977 quando Maurizio (Gabbianelli) e io, in quanto Indiani Metropolitani, stampammo la nostra ennesima fanzine di movimento: “Il complotto di Zurigo”. Accanto alla testata mettemmo una foto di D’da giovane.Non ci faceva paura evocare la sua figura, anzi ci incuriosiva, ci divertiva. Ci sembrava un invito a riconsiderare le coordinate della contestazione e del ribellismo.Un poeta che occupa militarmente una città e la regge con una carta costituzionale decisamente libertaria, un poeta che trasforma la quotidianità di un’intera città in una vita-festa permanente, non è cosa di tutti i giorni, spiazza ogni luogo comune sulla divisione tra azione e fantasia. Infatti il Club Dada di Berlino aveva prontamente solidarizzato col Vate mandandogli un telegramma di apprezzamento.Il mio gallerista di allora, Arturo Schwarz, la ...

