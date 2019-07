Camera | ‘Women in politics’ lunedì convegno con Casellati e Carfagna

sportfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Women in Politics” è il tema dell’incontro che si terrà15 luglio alle 15,30 presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio. Rappresentanti istituzionali britanniche e italiane si confronteranno per discutere come combattere la discriminazione di genere e facilitare l’accesso delle donne alla vita pubblica. Si legge in una nota della. Dopo il saluto di Maria Elisabetta Alberti, Presidente del Senato, gli interventi introduttivi di Mara, Vicepresidente della, e di Jill Morris, Ambasciatore britannico in Italia. Seguiranno Amber Rudd, Secretary of State for Work and Pensions, Emma Bonino, senatrice, Eleanor Laing, Deputy speaker of the House of Commons e Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona. Modera Maria Lombardi, giornalista del Messaggero. Diretta sulla web tv della.L'articolo ...

