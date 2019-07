Cagliari | in arrivo potrebbe esserci Defrel | piace anche Rog

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ilè in ritiro e sta svolgendo la prima parte della preparazione ad Aritzo in Sardegna. Mister Maran ha a disposizione tutti gli effettivi, esclusi due elementi che non sono stati nemmeno convocati. Si tratta di Nicolò Barella e Diego Farias. Entrambi infatti sono sul mercato. Il primo ormai pare sempre più vicino all'Inter. Per lui i nerazzurri verseranno nelle casse della società rossoblù una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il secondo invece pare essere vicino al passaggio al Lecce. I giallorossi salentini lo hanno richiesto, ed ilpare pronto a lasciarlo partire. Dopo aver incassato i relativi compensi, il club di Giulini cercherà di chiudere alcuni acquisti....

