Bastonate ai bambini | imam allontanato Picchiati quando sbagliavano il corano

Bambini presi a Bastonate per imparare il Corano - due arresti a Pisa : Vittime dei maltrattamenti ragazzini tra i 7 e i 17 anni che frequentavano una specie di doposcuola allestito in un appartamento di Santa Croce sull'Arno che aveva il compito di tramandare la tradizione coranica. In manette due uomini che non avrebbero esitato a picchiare anche con bastoni i piccoli allievi.

Gioia Tauro - bidello uccide un gatto a Bastonate davanti ai bambini : l’animale muore dopo un’ora di agonia : Invece di allontanare, come chiesto dal preside, il gatto che si era intrufolato in un’aula, un collaboratore scolastico lo ha colpito più volte con la scopa sotto agli occhi dei bambini lasciandolo morire dopo un’ora di agonia. È accaduto nella scuola primaria Montale-Pettinalli di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. A denunciare l’accaduto è stata la delegata degli Animalisti Italiani, Maria Antonia Catania, al Garante per ...