Barcellona | ore decisive per Griezmann | il francese avrà un’incredibile clausola

Tutti contro Messi - furia dal Brasile : “il Barcellona e l’Argentina hanno avuto episodi a favore” : “E’ frustrante che un giocatore come Messi, con la sua qualita’, si lamenti per presunti torti subiti. Il Barcellona e l’Argentina hanno avuto spesso episodi a favore e lui non ha mai parlato di corruzione”. Sono le dichiarazioni del difensore del Brasile Marquinhos che ha attaccato Messi. “Messi ha perso e deve accettarlo, come abbiamo fatto noi brasiliani quando siamo stati eliminati dal Belgio al ...

Juventus - per De Ligt si mette male : sul difensore dell'Ajax piomba il Barcellona : Si complica il trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus, con il Barcellona che torna prepotentemente in corsa per il difensore più ambito d'Europa. La notizia viene rilanciata dal sito spagnolo di Marca, secondo cui i bianconeri non riescono a raggiungere un accordo con l’Ajax per chiudere l’

MotoGp – Lorenzo ad Assen per confermare i progressi sulla Honda : “possiamo avere la stessa velocità di Barcellona” : Jorge Lorenzo ci crede: il maiorchino ad Assen per far bene e confermare le buone sensazioni del Montmelò I piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare un nuovo weekend di gara: domenica si correrà il Gp d’Olanda e i campioni delle due ruote cercheranno di regalare uno spettacolo unico a tutti gli spettatori. Occhi puntati su Jorge Lorenzo, che ha voglia di dimostrare di poter essere competitivo in sella alla sua Honda dopo ...

MotoGp - Test Barcellona – Jorge Lorenzo guarda il lato positivo : “contento delle novità provate. Caduta? Potevo farmi molto male” : Nonostante il 17° posto e la caduta, Jorge Lorenzo giudica positivi i suoi Test di Barcellona: lo spagnolo si è detto contento delle novità provate e di non essersi fatto male Una caduta in gara, una caduta nei Test: Jorge Lorenzo conosce molto bene l’asfalto di Barcellona. Il pilota maiorchino, dopo il 17° posto odierno, cerca comunque di guardare il lato positivo, concentrandosi sulle novità provate e spiegando di non essersi fatto ...

MotoGp - Test Barcellona – Retroscena Dovizioso : “Jorge Lorenzo è venuto a parlarmi - ha ammesso che…” : Al termine dei Test di Barcellona, Andrea Dovizioso ha svelato un particolare Retroscena legato a Jorge Lorenzo: dopo l’incidente di ieri, il maiorchino è andato a scusarsi personalmente con il pilota Ducati, spiegando di essersi fatto prendere dalla foga All’indomani del GP di Catalunya, il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Montmeló (Spagna) per una giornata di Test collettivi. In condizioni meteo soleggiate, con ...

MotoGp - Test Barcellona – Lorenzo cade ancora - Rins al comando : i TEMPI dopo quattro ore : Rins al comando dopo quattro ore di lavoro ai Test di Barcellona: ecco cosa stanno provando i piloti in pista al Montmelò E’ in corso oggi al Montmelò un’importate giornata di Test di MotoGp: dopo il Gp di Catalunya, andato in scena ieri e vinto da Marc Marquez, seguito sul podio da Quartararo e Petrucci, i campioni delle due ruote sono tornati in pista per una fitta giornata di lavoro. Giornata amara per Jorge Lorenzo: il ...

MotoGp – Test Barcellona - brutta caduta per Jorge Lorenzo : il maiorchino trasportato al centro medico [FOTO] : Jorge Lorenzo a terra anche nella giornata dei Test di Barcellona: brutta caduta per il maiorchino questa mattina al Montmelò Dopo il caotico Gp di Catalunya 2019, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della MotoGp sono nuovamente in pista per un’importante giornata di Test sul circuito del Montmelò. La giornata di Test non è iniziata col piede giusto per Jorge Lorenzo, che dopo lo strike di ieri pomeriggio, nel quale ha fatto ...

MotoGp - Jorge Lorenzo non cerca alibi : le parole dello spagnolo dopo il crash del Gp di Barcellona : Il pilota della Honda si è assunto pienamente le responsabilità dell’incidente, sottolineando di aver preferito cadere senza creare danni agli altri Jorge Lorenzo non cerca alibi, il pilota della Honda si assume la completa responsabilità dell’incidente che ha estromesso dal Gp di Barcellona anche Dovizioso, Rossi e Viñales. Interrogato ai microfoni di Sky Sport, il maiorchino ha ammesso: “mi dispiace aver fatto cadere ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Barcellona mi piace - potenziale superiore al Mugello” : Maverick Vinales vuole essere protagonista nel GP di Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend a Barcellona. Lo spagnolo gareggerà di fronte al proprio pubblico e spera di ottenere un risultato importante dopo un periodo un po’ difficile, la Yamaha fatica a esprimere il suo potenziale e il compagno di squadra di Valentino Rossi non riesce a lottare per le posizioni di vertice: la speranza è che la musica ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona. Il magico duello con Lorenzo e l’ultimo centro triste : Il Circus del Motomondiale si prepara per il weekend catalano di Barcellona, settimo round iridato, ancora con le emozioni forti del Mugello: la prima vittoria di Danilo Petrucci e il confronto a tre con Marc Marquez ed Andrea Dovizioso a fare da contraltare alla caduta di Valentino Rossi. Dal 14 al 16 giugno si ricomincia a fare sul serio. 4.7 km di asfalto rovente tutti da vivere sul Montmeló, con i centauri più veloci del pianeta pronti a ...

Barcellona - lo spogliatoio non vuole Griezmann : l’allenatore Valverde però dà l’ok al trasferimento : Ernesto Valverde dà il via libera al trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona: lo spogliatoio blaugrana però non vede di buon occhio l’arrivo del calciatore dell’Atletico Madrid Nelle scorse settimane era circolato un particolare rumor di mercato secondo il quale il Barcellona sarebbe stato pronto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente nel contratto di Antoine Griezmann. Un’operazione da ...

Panchina Barcellona - termina l’avventura di Valverde in blaugrana : Roberto Martinez il suo successore : La dirigenza del club catalano ha deciso di concludere il rapporto di lavoro con Valverde, scegliendo Roberto Martinez come suo sostituto La Panchina del Barcellona cambierà proprietario a partire dalla prossima stagione, non sarà infatti Valverde l’allenatore della squadra blaugrana nel 2019/2020. AFP/LaPresse La dirigenza catalana ha deciso di chiudere il rapporto con l’ex Bilbao, scegliendo di gettarsi a capofitto su Roberto ...

Ajax - De Ligt manda segnali al Barcellona : il difensore olandese pare avere le idee chiare : Il difensore dell’Ajax ha parlato del proprio futuro, sottolineando come gli piacerebbe giocare con un suo compagno in particolare Un’amicizia che va oltre il campo, che potrebbe spingerli a giocare insieme anche nella loro prossima destinazione. Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong hanno appena concluso con l’Ajax una stagione esaltante, caratterizzata dal successo in Eredivisie e dalla semifinale di Champions League. A ...